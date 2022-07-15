6 yıldır Nesrin'i arıyor!

İHA

Zonguldak'ta Yeter Koçaklı, 6 yıl önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan kızını arıyor.

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde 2017 yılında 'İnternet kafeye gidiyorum' diyerek evinden ayrılan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı'dan bir daha haber alınamadı. Bayramı buruk geçiren anne Yeter Koçaklı, kızının ölü ya da diri bulunmasını istedi. Anne Koçaklı, bayramı çok kötü geçirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"6 senedir haberini alamadık. Ne ölüsü ne dirisi. Hiçbir ses seda yok. Bir yerde de bir şeyini bulamadım çocuğumun. Davaya da beraat vermişler. Kızımın ölüsü dirisi bulanmadan beraat vermişler. Kızımın ölüsünü dirisini bulmayı istiyorum. 6 senedir hasretlikten ölüyoruz. Böyle bir şeyi Allah kimsenin başına vermesin. Çocuğumu çok özledim. Bir mezarı olsun, bileyim çocuğumun. Mezarına gidip dua etmek istiyorum. Görenler, bilenler bana söylesin. Veya karakola gidip haber versin."