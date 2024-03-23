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        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 yavru kedinin başını kesip öldürdü! Bursa'da vahşet! - Bursa son dakika haberleri

        6 yavru kedinin başını kesip öldürdü! Bursa'da vahşet!

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kelimenin tam anlamıyla bir vahşet yaşandı. Bir sitede 6 yavru kedi başları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Yavru kedilerin annesinin de kuyruğunun kesildiği görüldü. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 11:02 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:02
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        6 yavru kedinin başını kesip öldürdü! Bursa'da vahşet!
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        Bursa'da olay, dün sabah saatlerinde, İnegöl ilçesindeki Ertuğrulgazi Mahallesi Ulupınar Sokak’ta bulunan bir sitede meydana geldi.

        SOKAK KEDİSİNİN 6 YAVRUSU OLDU

        DHA'da yer alan habere göre bir sokak kedisi kısa süre önce bir sitedeki binanın girişinde doğum yaparak 6 yavru dünyaya getirdi.

        BİNA SAKİNLERİ BİR YUVA YAPTI

        Yavruları gören bina sakinleri de kullanılmayan bir bebek arabasını kedilere yuva yaptı. Dün sabah saatlerinde dairelerinden çıkanlar, yavru kedileri, farkı katların koridorlarında başları kesilerek öldürülmüş halde buldu. Öte yandan yavru kedilerin annelerinin de kuyruğunun kesildiği görüldü.

        POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

        İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        "BU OLAY BİZİ YASA BOĞDU"

        Ulupınar Sokak'ta toplanarak olay yerine girmek isteyen hayvan severler ile site sakinleri arasında tartışma çıktı. Gerginliğin ardından hayvan severler adına açıklama yapan İnegöl Kent Konseyi Sokak Hayvanlarını Koruma Grup Başkanı Şebnem Erkan, "Son günlerde yaşanan ve bir tekrar haline gelmiş sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve ölümlerin bizi çok derinden kaygılandırdığını söylemek istiyoruz. İstanbul'da yaşanan Eros'un ölümü henüz taze bir yara halindeyken İnegöl’de kendi bölgemizde yaşanan bu olay bizleri derinden üzmüş yasa boğmuştur.

        "BU ZİHNİYET ARAMIZDA GEZİYOR"

        Söz konusu kedilerin henüz 4-5 günlük yavru olduklarından bahsediliyor. Bu ölüme neden olmuş zihniyetin aramızda dolaştığını bilmek içimizi acıtıyor. Mübarek ramazan gününde yavru kediler ile ellerini kana bulayan bu kişi bulunmalıdır. Sadece diğer dünyada değil bu dünyada da yaptığı caniliğin hesabını vermelidir" dedi.

        "ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR İÇİN TEHDİT"

        Yavru kedilerin ölümü ile ilgili otopsi yapılmasını talep ettiklerini belirten Erkan, "Bu tür vahşi eylemler sadece hayvanlara değil, aynı zamanda toplumun genel güvenliği ve emniyeti için de bir tehdit oluşturuyor. O şahsın burada yaşaması çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve tüm insanlar için bir tehlikedir. Hayvanlara karşı yapılan şiddeti ve öldürülmelerini kabul etmiyoruz. Gerçekleşen 6 yavrunun ölümü ile ilgili geniş tespit, olay yeri inceleme ve otopsi raporu talep ediyoruz. Bu tür vahşi eylemlerin son bulması ve hayvanların güvenliğinin sağlanması için tüm yetkilileri ve toplumu sorumluluk almaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

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