6 yavru kedinin başını kesip öldürdü! Bursa'da vahşet!

Bursa'da olay, dün sabah saatlerinde, İnegöl ilçesindeki Ertuğrulgazi Mahallesi Ulupınar Sokak’ta bulunan bir sitede meydana geldi.

"BU OLAY BİZİ YASA BOĞDU"

Ulupınar Sokak'ta toplanarak olay yerine girmek isteyen hayvan severler ile site sakinleri arasında tartışma çıktı. Gerginliğin ardından hayvan severler adına açıklama yapan İnegöl Kent Konseyi Sokak Hayvanlarını Koruma Grup Başkanı Şebnem Erkan, "Son günlerde yaşanan ve bir tekrar haline gelmiş sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve ölümlerin bizi çok derinden kaygılandırdığını söylemek istiyoruz. İstanbul'da yaşanan Eros'un ölümü henüz taze bir yara halindeyken İnegöl’de kendi bölgemizde yaşanan bu olay bizleri derinden üzmüş yasa boğmuştur.

"BU ZİHNİYET ARAMIZDA GEZİYOR"

Söz konusu kedilerin henüz 4-5 günlük yavru olduklarından bahsediliyor. Bu ölüme neden olmuş zihniyetin aramızda dolaştığını bilmek içimizi acıtıyor. Mübarek ramazan gününde yavru kediler ile ellerini kana bulayan bu kişi bulunmalıdır. Sadece diğer dünyada değil bu dünyada da yaptığı caniliğin hesabını vermelidir" dedi.

"ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR İÇİN TEHDİT"

Yavru kedilerin ölümü ile ilgili otopsi yapılmasını talep ettiklerini belirten Erkan, "Bu tür vahşi eylemler sadece hayvanlara değil, aynı zamanda toplumun genel güvenliği ve emniyeti için de bir tehdit oluşturuyor. O şahsın burada yaşaması çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve tüm insanlar için bir tehlikedir. Hayvanlara karşı yapılan şiddeti ve öldürülmelerini kabul etmiyoruz. Gerçekleşen 6 yavrunun ölümü ile ilgili geniş tespit, olay yeri inceleme ve otopsi raporu talep ediyoruz. Bu tür vahşi eylemlerin son bulması ve hayvanların güvenliğinin sağlanması için tüm yetkilileri ve toplumu sorumluluk almaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.