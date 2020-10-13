Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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