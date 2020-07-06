İşte güncel koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin bugünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 206 bin 844'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.241 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 6 Temmuz koronavirüs tablosu...

6 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu dün akşam yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000’i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?"

5 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs tablosunu paylaştı. Koronavirüs salgınında bugün 16 hasta hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı ise 1086 olarak belirtildi.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA GENELİ CORONA VİRÜSÜ SON DURUM

DSÖ KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE KULLANILAN HİDROKSİKLOROKİN KULLANIMINI İKİNCİ KEZ DURDURDU

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, "DSÖ, bugün Dayanışma Denemesi'nin Uluslararası Yönlendirme Komitesi'nin hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavir ilaçlarının denemelerine son verilmesi tavsiyesini kabul etti" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan Covid-19 hastalarına yönelik etkili bir tedavi bulunması amacıyla mart ayında DSÖ'nün "Dayanışma Denemesi" programını başlattığı anımsatıldı.

Hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ritonavir bileşimi ilaçların geçici deneme sonuçlarının standart tedaviyle karşılaştırıldığında Covid-19 kaynaklı ölüm oranlarını "hiç azaltmadığı" ya da "çok az azalttığı" belirtilen açıklamada, Dayanışma Denemesi'nde görevli araştırmacıların bu ilaçların kullanımını "derhal" durduracağı bildirildi.

DSÖ öte yandan, dünya genelinde son 24 saatte 212 bin 326 Covid-19 vakası bildirildiğini ve bunun yeni bir rekor olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti. En çok vaka bildirilen ülke ise 53 bin 213 vakayla ABD oldu.

HİDROKSİKLOROKİN DENEMELERİ DAHA ÖNCE DE ASKIYA ALINMIŞTI

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Dayanışma Denemesi kapsamında şimdiye kadar 39 ülkeden 5 bin 500 hastanın kabul edildiğini, örgütün klinik deneme ve elde edilen geçici sonuçları 2 hafta içinde açıklanmasının beklendiğini kaydetmişti.

Ghebreyesus, 25 Mayıs'ta, Covid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan "hidroksiklorokin" isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Ghebreyesus, 3 Haziran'da ise Covid-19 tedavisinde kullanılan sıtma ilacının denemelerinin yeniden başlayacağını bildirmişti.