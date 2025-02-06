6 Şubat depremi anma mesajları! Resimli, anlamlı 6 Şubat depremi taziye mesajları ve anma sözleri
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden tam iki yıl geçti. ''Asrın Felaketi'' olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenler anılıyor. Tüm Türkiye, bir kez daha tek yürek oldu. 11 ilde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremi için başsağlığı dilekleri, dayanışma ve taziye mesajları paylaşılıyor. Depremin ikinci yıl dönümünde kaybettiğimiz canları anmak ve depremzedelere destek olmak isteyenler, 2025 yılına özel 6 Şubat Depremi anma mesajları ve sözleri araştırması yapıyor. İşte "Unutmadık" yazılı, kısa, resimli 6 Şubat depremi taziye mesajları 2025…
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6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, binlerce aile evsiz kaldı. ’Asrın Felaketi’’ olarak nitelendirilen depremlerin üzerinden tam iki yıl geçti. Tüm Türkiye, bu büyük acının ikinci yıl dönümünde "Unutmadık" temalı 6 Şubat depremi taziye mesajları ve başsağlığı dilekleri yayınlamak istiyor. Kaybedilen canları anmak, depremzedelere moral vermek ve duygularını paylaşmak isteyenler için 6 Şubat depremi taziye mesajları ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, 6 Şubat depremi anma mesajları 2025…
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6 ŞUBAT DEPREMİ ANMA MESAJLARI
6 Şubat'ın yankısı hala içimizde. Ancak umutla dolu yüreklerimizle, birlik ve dayanışma ile aydınlatacağız geleceğimizi.
Sevdiklerinizi unutmadık, onları sevgi ve saygıyla anıyoruz. Başınız sağ olsun, dayanışma içindeyiz.
Depremin acı izlerini hala hissediyoruz. Kaybettiklerimizi unutmadık, sevgi ve saygıyla anıyoruz.
Deprem, insanları sadece binaları değil, kalpleriyle birbirine bağlar.
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Depremin izleri hala toprakta, ama bizim kararlılığımız da öyle.
Depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum.
Depremzedelerin acılarını paylaşıyor, kayıpları için baş sağlığı diliyoruz.
Bugün acılarımızı ilk günkü gibi taze tutarak geleceği inşa etmek için bir araya gelme günü.
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Toprak titrediğinde yüreklerimizdeki sevgi ve dayanışma da titredi. Bugün, birbirimize kenetlenerek, sevdiklerimizi anacağız.
Dayanışma içinde, acılarınızı paylaşıyor ve birlikte güçleniyoruz. Umuyorum ki en kısa sürede toparlanabilirsiniz.
Depremin acı izleri hala var, ancak kaybedilenlerin hatıraları içimizde yaşamaya devam edecek. Mekânları cennet olsun.
Depremde aramızdan ayrılan sevdiklerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Ruhları şad olsun.
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6 Şubat'ın acısı kalbimizde ilk günkü gibi…
Depremde hayatını kaybedenleri sonsuza kadar unutmayacağız...
Depremin hüzünlü anıları içinde, kaybedilenlere olan derin saygımızı sunuyor, sevdiklerine başsağlığı diliyoruz.
Depremde hayatını kaybeden sevdiklerimizi kaybetmenin acısı büyük, ancak onların hatıraları kalbimizde sonsuza kadar yaşayacak.
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Biz, yıkılan bir şehrin ayakta kalan çocuklarıyız. Unutmadık, unutmayacağız.
Depremin yarattığı acıyı yürekten hissediyor, sevdiklerini kaybedenlere baş sağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum.
Sizlerle birlikteyiz, güçlü olun.
Depremin vurduğu topraklarda kaybedilen canlara rahmet diliyorum.
Depremin vurduğu topraklarda yaşamını yitirenleri sevgi ve saygıyla anıyor, geride kalanlara başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Yıkılan binalar, aslında insan dayanışmasının yeniden inşa edilme hikayeleridir.
Depremin acı gerçeğiyle yüzleşen ailelere başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Sizlerle birlikteyiz, yaşadığınız acıları paylaşıyor ve sevgiyle sarılıyoruz.
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