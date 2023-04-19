6'ncı DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın finalistleri belli oldu

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Sinemanın temelini oluşturan senaryo yazımının geliştirilmesine destek sunmak amacıyla DenizBank ve TÜRSAK Vakfı iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nda finale kalan projeler belirlendi. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’na her yıl yüzlerce senaryo ve proje başvururken; yarışmacılar maddi ve manevi katkıların yanı sıra atölye programlarında da tecrübeli yapımcı ve senaristlerle bir araya gelme olanağına kavuşuyor.

'DİZİ - MİNİ YARIŞMASI'NDA 10 PROJE YARIŞACAK

'Dizi-Mini Dizi Senaryo Yarışması'na seçilen 10 proje arasında 'Bedel 2041' – Simay Antep, 'Elçilik Oyunları' – Ali Adnan Özgür, 'Epidemik Eros: Paşa Gönül İsyanı' – Nisa Yıldırım, 'Gece Yarısı Masalları' – Merve Bozcu, 'Kaybettiğimiz Yarı' – Elif Feyza Demir, 'No Name' – Meltem Ceylan, 'Oyuncak Dünya' – Salihcan Sezer, 'P2P' – Ali Tansu Turhan, 'Yerin Kemikleri' – Soner Alper, 'Zaman Yolcusu Kreta' – Gülşah Özdemir Koryürek yer alıyor. (10 projenin adı ve başvuru sahipleri alfabetik olarak sıralanmıştır)

Finale kalan projeleri değerlendirecek yarışmanın başkanlığını Inter Medya’nın Kurucusu ve CEO’su Can Okan üstlenirken, diğer jüri üyeleri arasında yapımcı Başak Abacıgil, O3 Medya Dramalar Direktörü Çiğdem Geyik, oyuncu Melis Sezen, yapım tasarımcısı Nilüfer Ayşe Çamur, yönetmen ve yazar Özer Feyzioğlu ile oyuncu Salih Bademci yer alıyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek 'Dizi – Mini Dizi Yarışması'na katılan projelerin değerlendirilmesinin ardından birinciye 30 bin TL para ödülü verilecek.

'İLK SENARYO YARIŞMASI'NDA BU YIL 160 SENARYO BAŞVURUSU

Bu yıl 160 senaristin başvurduğu 'İlk Senaryo Yarışması'nda finale kalan 10 senaryo arasında 'Ağla' – Haktan Kaan İçel, 'Atıkların Periyodik Tablosu' – Sidar İnan Erçelik, 'Bulutlar Gökyüzünden İnerken' – Emre Can Acar, 'Günebakan' – Esra Nur Kahraman, 'Hayat Apartmanı' – Yağmur Çakan Susar, 'İki Kere Bir' – Murat Taşkınoğlu, 'İstasyon' – Yener Şentürk, 'Melek Çıkmazı' – Ayşen İnci, 'Portakal Atışalım' (Gülten) – Hüseyin Özden, 'Tuhaf Bir Gece' – Nil Deniz Demirel yer alıyor. (Finale kalan 10 senaryo alfabetik olarak sıralanmıştır.)

6'ncı yılında bir gelenek olma yolunda ilerleyen 'İlk Senaryo Yarışması'nın jüri başkanlığını yönetmen, senarist Ozan Açıktan üstlenirken, jüride Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, DenizKültür Yöneticisi Burcu Hancı, oyuncu Ege Kökenli, öykü ve senaryo yazarı Sema Ergenekon, oyuncu, yönetmen ve yazar Tamer Levent ile yönetmen Türkan Derya yer alıyor.

'İlk Senaryo Yarışması’nda birincilik elde eden senaryoya 20 bin TL para ödülü verilirken; gelecek yıl 'Yapım Destek Platformu' kategorisine doğrudan katılım hakkı sağlanacak.

'YAPIM DESTEK PLATFORMU'NDA 50 BİN TL'LİK ÖDÜL İÇİN 10 PROJE YARIŞACAK

Proje geliştirme konusunda belirli bir aşamaya ulaşmış kaliteli yapımlara ihtiyaç duydukları maddi desteğin sağlanması için gerçekleştirilen 'Yapım Destek Platformu'nun finalistleri ise 'Acı Kahve' – Soner Sert, 'Fidan' – Yalçın Akyıldız, 'Flora' – Burkay Doğan, 'Güzü Yaşlı Adam' – Volga Sorgu Tekinoğlu, 'Heva' – Nuray Kayacan Sünbül, 'Nefes' – Abdullah Şahin, 'Rüzgarla Beraber' – Ömer Sami Ciminli, 'Salyangoz Odası' – Mehmet Yiğit Küçükkibar, 'Sudan Sebepler' - Muhammed Ozan Talay, 'Toprağın Tuzu' – Baran Mayda olarak belirlendi. ('Yapım Destek Platformu'nun finalistleri alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Platformun jüri başkanlığını BKM Ceo’su Zümrüt Arol Bekçe üstlenirken, jüride yapımcı Bülent Turgut, oyuncu Kerem Bursin, yapımcı Mehmet Canpolat, BluTV CMO’su Merve Naz Atmaca Özdurak, oyuncu Nilperi Şahinkaya ve yapımcı Onur Güvenatam yer alıyor.

'Yapım Destek Platformu'nun jürisi tarafından birinci seçilen projeye 50 bin TL ödül verilecek.

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