6 lider akşam yemeğinde buluştu

CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti lideri güçlendirilmiş parlamenter sistemi çalışması için Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel tesislerinde bir araya geldi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre toplantıya ilk olarak gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun ardından DEVA Partisi Lideri Ali Babacan kurmaylarıyla birlikte tesislere giriş yaptı.

AÇIKLAMA MART BAŞI VEYA ŞUBAT SONUNDA

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla gerçekleşen yemeğin ana gündem maddesi güçlendirilmiş parlamenter sistemi olacak. 6 partinin hukuktan sorumlu kurmayları 3,5 ay önce bir çalışma yapmıştı. Çalışma sonunda 5 bölümden oluşan 23 sayfalık bir metin çıkmıştı. Üzerinde uzlaşma sağlanan metin geçtiğimiz haftalarda liderlere sunulmuştu. Metnin Şubat sonu veya Mart başında kamuoyuna deklare edilmesi hedefleniyor. Deklarasyon öncesi liderler Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde verilen nezaket yemeğinde bir araya geldi.



PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ ELE ALINACAK

Yemekte konuşulacak önemli gündem maddelerinden birisi de geçiş süreci olacak. Bunu özellikle DEVA Partisi Lideri Ali Babacan dile getirmişti. Muhalefetin göstereceği Cumhurbaşkanı adayının seçimi kazanması halinde, o seçimden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşe kadarki süre için geçiş süreci ifadesi kutlanılmıştı. Ali Babacan sürecin net ve şeffaf bir şekilde bugünden itibaren konuşulması gerektiğini ifade etmişti.

ELEKTRİK VE AKARYAKIT ZAMLARI KONUŞULACAK

Dün gençlerle bir araya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü toplantıyı kast ederek elektrik ve akaryakıta gelen zamların da konuşulacağını ifade etmişti. Bugünkü yemekte zamların da masaya gelmesi bekleniyor. Toplantıdan sonra liderlerin kamera karşısına geçmesi beklenmiyor ancak kısa bir yazılı açıklama yapılabileceği ifade ediliyor.





Liderlerin görüşmesi öncesinde oturma düzeni ve birlikte verecekleri fotoğraftaki sıralamanın nasıl olacağı merak konusu olmuştu. Yemekli toplantı yuvarlak masada yapılırken toplantı öncesi verilen pozda kıdem ya da alfabetik sıranın gözetilmediği görüldü.