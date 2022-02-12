6 lider akşam yemeğinde buluştu

CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti lideri güçlendirilmiş parlamenter sistemi çalışması için Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel tesislerinde bir araya geldi.
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre toplantıya ilk olarak gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun ardından DEVA Partisi Lideri Ali Babacan kurmaylarıyla birlikte tesislere giriş yaptı.
AÇIKLAMA MART BAŞI VEYA ŞUBAT SONUNDA
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla gerçekleşen yemeğin ana gündem maddesi güçlendirilmiş parlamenter sistemi olacak. 6 partinin hukuktan sorumlu kurmayları 3,5 ay önce bir çalışma yapmıştı. Çalışma sonunda 5 bölümden oluşan 23 sayfalık bir metin çıkmıştı. Üzerinde uzlaşma sağlanan metin geçtiğimiz haftalarda liderlere sunulmuştu. Metnin Şubat sonu veya Mart başında kamuoyuna deklare edilmesi hedefleniyor. Deklarasyon öncesi liderler Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde verilen nezaket yemeğinde bir araya geldi.
PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ ELE ALINACAK
Yemekte konuşulacak önemli gündem maddelerinden birisi de geçiş süreci olacak. Bunu özellikle DEVA Partisi Lideri Ali Babacan dile getirmişti. Muhalefetin göstereceği Cumhurbaşkanı adayının seçimi kazanması halinde, o seçimden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşe kadarki süre için geçiş süreci ifadesi kutlanılmıştı. Ali Babacan sürecin net ve şeffaf bir şekilde bugünden itibaren konuşulması gerektiğini ifade etmişti.
ELEKTRİK VE AKARYAKIT ZAMLARI KONUŞULACAK
Dün gençlerle bir araya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü toplantıyı kast ederek elektrik ve akaryakıta gelen zamların da konuşulacağını ifade etmişti. Bugünkü yemekte zamların da masaya gelmesi bekleniyor. Toplantıdan sonra liderlerin kamera karşısına geçmesi beklenmiyor ancak kısa bir yazılı açıklama yapılabileceği ifade ediliyor.
Liderlerin görüşmesi öncesinde oturma düzeni ve birlikte verecekleri fotoğraftaki sıralamanın nasıl olacağı merak konusu olmuştu. Yemekli toplantı yuvarlak masada yapılırken toplantı öncesi verilen pozda kıdem ya da alfabetik sıranın gözetilmediği görüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!