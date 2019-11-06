Haberler Müzik 6 Kasım hangi konser var? Bugün hangi etkinlikler var? 6 Kasım Çarşamba 2019 hangi konser var? Şeklindeki sorular müzik severler tarafından sıkça sorgulanıyor. Cem Adrian, Fabrizio Paterlini, Hakan Altun 6 Kasım'da seyircisi ile buluşuyor. İşte 2019 İstanbul konser takvimi... Müzik













6 Kasım hangi konser var? Bugün hangi etkinlikler var?

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