Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre en son toplam vaka sayısı 168 bin 340 olmuştu. Koronavirüs sebebiyle ise toplam 4.648 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Peki 6 Haziran koronavirüs tablosu belli oldu mu?

KORONAVİRÜS TABLOSU - 6 HAZİRAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca henüz 6 Haziran koronavirüs tablosunu açıklamadı.

KORONAVİRÜS TABLOSU - 5 HAZİRAN 2020

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 648 olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 930 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 168 bin 340, can kaybı 4 bin 648 oldu.

Son 24 saatte, 1622 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 133 bin 400 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "İyileşen hasta sayısında artış var, artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı, izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır." ifadelerini kullandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı, dünya genelinde 6 milyon 702 bin 835’e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 393 bin 224 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 252 bin 376 kişi iyileşti.

ABD'ye ilaveten, vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (615 bin 870),Rusya (441 bin 108),İspanya (287 bin 740),İngiltere (281 bin 661),İtalya (234 bin 13),Hindistan (226 bin 770),Almanya (184 bin 923),Peru (183 bin 198),Türkiye (167 bin 410),İran (164 bin 270),Fransa (152 bin 444),Şili (118 bin 292),Meksika (105 bin 680),Kanada (93 bin 726),Suudi Arabistan (93 bin 157),Pakistan (89 bin 249),Çin (83 bin 27),Katar (63 bin 741),Belçika (58 bin 767) ve Bangladeş (57 bin 563).”

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"İngiltere 39 bin 904, Brezilya 34 bin 39, İtalya 33 bin 689,, Fransa 29 bin 65, İspanya 27 bin 128, Meksika 12 bin 545, Belçika 9 bin 548, Almanya 8 bin 736, İran 8 bin 71, Kanada 7 bin 637, Hindistan 6 bin 363, Rusya 5 bin 834, Peru 5 bin 31, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 630, Pakistan 1838, Şili 1356, Bangladeş 781, Suudi Arabistan 611 ve Katar 45."