Her yıl ekim ayının ilk haftasında anılan İstanbul’un kurtuluş günü bu yıl 6 Ekim Pazartesi’ye denk geliyor. 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek kutlamaların yanı sıra, toplu taşıma tarifesi de gündemde. İstanbullular, 6 Ekim’de İETT, metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray’da ücretsiz ulaşım imkânı olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte ayrıntılar...