6 Ekim İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi, resmi tatil mi?
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, 6 Ekim Pazartesi günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Tarihi günde milyonlarca İstanbullu'nun merak ettiği konuların başında ise toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı geliyor. Özellikle İETT, metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray'ı kullanacak vatandaşlar, 6 Ekim'de uygulanacak ulaşım tarifesini araştırıyor. İşte detaylar...
Her yıl ekim ayının ilk haftasında anılan İstanbul’un kurtuluş günü bu yıl 6 Ekim Pazartesi’ye denk geliyor. 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek kutlamaların yanı sıra, toplu taşıma tarifesi de gündemde. İstanbullular, 6 Ekim’de İETT, metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray’da ücretsiz ulaşım imkânı olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte ayrıntılar...
6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil olmuyor.
6 EKİM İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
6 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da toplu taşıma hakkında açıklama yapılması durumunda haberimiz güncellenecektir.
6 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
6 Ekim bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.