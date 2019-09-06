06 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Takasbank, blokzincir teknolojisinin organize/düzenli piyasalarda kullanılmasına ilişkin altyapı çalışmalarını tamamladığını duyurdu.
Takasbank'tan yapılan açıklamaya göre blokzincir teknolojisi Türkiye'de ilk olarak yüzde 100 fiziki karşılığı olan altın transfer sisteminde kullanılabilecek. Takasbank, 2018'de başlattığı kısa adı BiGA olan "1 gram altın" projesiyle altın transferinin 7 gün 24 saat yapılabilmesinin önünü açacak.
Takasbank Genel Müdür Vekili Gökhan Elibol, BiGA'nın dünyanın fiziksel altına dayalı blokzincir tabanlı ilk transfer sistemi olduğunu belirtti.
Blokzincire Dayalı oluşturulan altyapının test çalışmaları Altın Transfer Sistemi'nde yer alan Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Albaraka Türk ve Kuveyt Türk tarafından başarıyla tamamlandı.
KOLAY VE DENETLENEBİLİR TRANSFER SİSTEMİ "BİGA"
Açıklamaya göre yeni uygulama ile Takasbank'ın mevcut Altın Transfer Sistemine blokzincir teknolojisi de eklenecek. Tam gizlilik sağlayan diğer blokzincir uygulamalarından farklı olarak BiGA'da alıcı ve satıcının yanı sıra düzenleyici otorite de işlemleri takip edip, denetleyebilecek.
Mevcut transfer sistemlerinde olası teknik arızalar nedeniyle transferin yapılamaması gibi durumlar blokzincir sistemi sayesinde ortadan kalkacak. Bunun yanı sıra finans kurumlarının çalışma saatleriyle kısıtlı olan transfer imkânı da haftanın 7 günü 24 saat yapılabilir hale gelecek. İşlemler sistem üzerinde tüm finansal kurumlarda aynı anda tutulduğu için veri yedekleme maliyetleri ortadan kalkacak.
Takasbank’ın Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen BiGA projesi ve altyapısı için uluslararası patent başvurusu yapıldı. Test çalışmaları tamamlanan altyapının yıl sonunda Altın Takas sistemine dahil olan finans kurumlarının kullanımına açılması planlanıyor.
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