6 ay anne sütü ile beslenen bebekler 6. Aydan itibaren ek gıdalara geçebilir. Farklı vitaminleri alması bakımından değişik çorbalar yapılabilir. Lezzetlere alışması için önce azar azar tattırılır. Yavaş yavaş ek gıdalara alışması sağlanır. Şimdi size arpa şehriyeli sebze çorbası tarifini vereceğim.

Malzemeler:

1 kâse arpa şehriye

1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy kabak

1 kâse doğranmış maydanoz

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek domates salçası

Yapılışı:

Sebzeleri sirkeli suda 15 dakika bekletin.

Daha sonra yıkayın ve kabuklarının soyun.

Havuç ve kabakları rendeleyin.

Tencerenin içinde tereyağını eritin.

Arpa şehriyeleri, birkaç dakika kavurun.

Rendelemiş olduğunuz sebzeleri de 5 dakika kavurun.

Salçayı da ekleyin.

Karıştırın.

4 su bardağı tavuk ya da et suyu ilave edin.

Çorba kaynamaya başladıktan sonra, kısık ateşte 15 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

Püf Noktası:

Bu çorbayı isterseniz blenderden geçirebilirsiniz.

Mikropların ölmesi için, sebzeleri sirkeli suda bekletin.

Tereyağını çiğdende katabilirsiniz.