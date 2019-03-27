"BEBEKLERİM ANNE KARNINDA MÜSLÜM DİNLEDİ"



Beyaz perdede ‘Müslüm’ filmi yılın filmi kategorisinde Altın Palmiye'nin sahibi oldu. Filminin yapımcısı Mustafa Uslu ödül konuşmasında, "Geçen sene bu odülü Ayla filmi ile almıştık. Şimdi ise Müslüm ile almayı Allah nasip etti. Bu ödülü her sabah uyandığımda tekrar aşık olduğum ve benim karşıma çıkardığı için Allah'a şükrettiğim eşim ve çocuklarım için alıyorum. Çünkü onlar benim çok kahrımı çekti. Özellikle Müslüm filminin montajını ben evimde yaptım, yemek masamda. Bebeklerim anne karnındayken Müslüm dinlediler” dedi. Ödül töreni sonrası dünyaca ünlü şarkıcı Alexandra Stan ve Akcent sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcılar, ödül törenine katılanlara müzik ziyafeti yaşattı.