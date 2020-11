"6. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması"nın finalistleri açıklandı

AA

Belgesel, animasyon, kısa film ve kısa senaryo dallarında 63 ülkeden 574 eserin başvurduğu "Aile" temasıyla düzenlenen yarışmanın finalistleri ve gala haftası etkinlikleri, Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Proje Koordinatörü Cemil Nazlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde her türlü zorluk ve kısıtlamaya rağmen sinemaya destek vermek istediklerini ifade etti.

- Onur konuğu olarak Ahmet Uluçay

Nazlı, bu yıl ulusal ve uluslararası olmak üzere 2 ayrı bölüm, 4 ayrı kategoride en iyi eserlere ödül vermeyi planladıklarını söyledi.

Bu yıl ilk kez finalist eserlerin yanı sıra özel bir seçkiyle yarışmanın öne çıkan eserlerini de çevrim içi olarak izlenime sunacaklarını duyuran Nazlı, belgesel kategorisinin yarışmaya ayrıca renk kattığını dile getirdi.

Cemil Nazlı, onur konuğu Ahmet Uluçay adına ailesine plaket verecek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu gururu yönetmenliğini Nuray Kayacan'ın yaptığı merhum sinemacımızın biyografik belgeselinin salon gösterimiyle de taçlandırmak istiyoruz." dedi.

- "Yarışma gelişip yoluna devam etti"

Danışma Kurulu Başkanı İhsan Kabil, uluslararası bölümde 4 ayrı kategoride yarışacak toplam 15 eseri ilan ederek, yarışmanın başladığı günden bu yana gelişip yoluna devam ettiğini anlattı.

Yarışmanın her yıl yeni bir tema etrafında ve yeni jüri yüzleriyle yoluna devam ettiğini aktaran Kabil, şunları kaydetti:

"Dünyadaki sosyal konjonktürde aksaklığa uğradığı düşünülse de yarışmaya 600 civarında bir katılım oldu. Bu teveccüh çok önemli diye düşünüyorum. Özellikle gençlerin bu yöndeki gayretlerinin ileriye umutla bakmamızı sağladığına ve insani değerlerin bizi bir arada tutacağına inanıyorum. Genelde kültür ve sanat ağırlığı olan, Batı'nın yanında diğer coğrafyalardan da çok renkli bir katılım olduğunu görmekteyiz. Bu da dünyanın kültürel çeşitliliğin ortaya koyduğu renklilik bakımından çok zengin olduğunun göstergesidir."

Ön Değerlendirme Jüri Başkanı Ayşe Şener, ulusal bölümde 3 kategoride ödül için yarışacak 17 eseri ilan ederek, "Temamız 'aile'ydi. İnsanlık ailesine ve ailenin insansız kalmamasına etkin katkıları olacağını umuyorum." diye konuştu.

Danışma Kurulu Üyesi Yeşim Tonbaz, yarışmayı ilk günden beri takip eden biri ve aynı zamanda bir kısa filmci olarak yarışmanın günden güne daha iyiye gittiğine değinerek, yarışma dışında özel seçki bölümünde finale kalıp gösterimleri yapılacak eserleri ilan etti.

Toplantıya, Ön Değerlendirme Jüri Üyeleri Recep Çavdar ve Bekir Bülbül de katıldı.

- Finale çıkan 32 eser 100 bin lira için yarışacak

6. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda finale kalmaya hak kazanan 32 eser, toplam 100 bin liralık ödül için yarışacak.

Hatice Aşkın'ın "APP", Kasım Ördek'in "Yağmur Olup Şehre Düşüyorum", Nurbanu Atalay'ın "Paylaşılan Yalnızlık", Abdullah Şahin'in "Hemnefes", Yiğit Ege Yazar'ın "Esinti", Furat Alizade'nin "Arzu" ve Burak Oğuz Sağuner'in "Tuhaf Bir Sezon" filmi yarışmanın "Ulusal Kurmaca" kategorisinde yer alacak.

Nepal'den Rajan Kathet "Bare trees in the mist", İran'dan Javid Sobhani "Lullaby", Fas'tan Karim Tajouaout "Ghost of Spacetime", Çek Cumhuriyeti'nden Demet Derelioglu Aran "Lunchbox" ve Karadağ'dan Aleksandar Vujovic "Rainbow" filmleriyle "Uluslararası Kurmaca"da yarışacak.

Aysel Tan'ın "Sanatın Rengi", İbrahim Said Sürmeli'nin "Kurdele", Meryem Sena Metin'in "Son Görülme", Mehmet Akif Güler'in "Baca" ve Nuri Cihan Özdoğan'ın "Cemre" çalışmaları "Ulusal Senaryo"da, İtalya'dan Giorgio Marconi "Code name red crow", İran'dan Iman Davari "The Hunter", İsviçre'den Teymour Ghaderi "The Iron Turtle", İran'dan Samiyeh Taheri ise "Raghse Chaghou" ile "Uluslararası Senaryo"da mücadele edecek.

"Ulusal Belgesel" kategorisinde Taha Ovacı "Yeni Baştan", Şenol Çöm "Ömürlük", Ahmet Mücahit Aydoğan "Berrak Bir Gökte", Hasan Kalender "Artı Hayat", Mehmet Aslan "Annemin Adası" yapımları finale kaldı.

David Aquacheiro ve Tino Krüger "The Pregnancy is Ours" ile Mozambik'ten, Mohammadbagher Shahin "Malekia" ile İran'dan, Lydia Matata "You Will Get Another One" ile Kenya'dan "Uluslararası Belgesel" kategorisinde finale kaldı.

- Kapanış 4 Aralık'ta

"Uluslararası Animasyon"da ise Fransa'dan Emmanuel Ollivier "Twin Trees", Tayland'dan Pornsawan Rittiruth "Play With Me" ve ABD'den Zhike Yang "Renai Dance" finale çıktı.

"Tüm Kategoriler Seçki Filmleri" arasında ise Abdullah Çeper'in "Fermuar Ucu", Hesam Rahmani'nin "Faces without", Santiago Aguilera'nın "The Boy and The Mountain", Christophe Switzer'in "Breton" ve Ali Sohail Jaura'nın "Dry Leaves" filmleri gösterilecek.

Yarışma ve seçki finalistlerinin gösterimi 1-2 Aralık'ta, Ahmet Uluçay Belgesel Özel Gösterimi Fatih Kültür Merkezi'nde 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Sınırlı davetlinin katılımıyla 4 Aralık'ta gerçekleştirilecek Gala ve Ödül Programı ise TVnet'ten canlı yayınlanacak.