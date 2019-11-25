5’inci kattan atladılar

Olay Mehmet Akif Mahallesi'ndeki binada meydana geldi. Çevre sakinlerinin iddiasına göre bir kadın ile erkek, binanın 5. katındaki daireden aşağıya atıldı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre ihbar üzerine olay yerine giden polis, ev sahibi Hüseyin K.’yı gözaltına aldı.

EVDE BAŞKA BİRİNİ BULDU

Polise ifade veren Hüseyin K. eve saat 14:50 sıralarında geldiğini belirtti. Eşi Zeynep K., kapıyı geç açtığını anlatan Hüseyin K.,mutfakta Aykut D. adlı kişinin montunu mutfakta gördüğünü söyledi. Bunun üzerine Aykut D. ile boğuştuğunu anlatan Hüseyin K.,”Eşimi ve o kişiyi bir odaya kilitledim. Ardından akrabalarına haber verdim” dedi. Daha sonra dışardan bir ses geldiğini söyleyen Hüseyin K., dışarıya baktığında eşi ve diğer kişinin balkonda saklandığını belirtti..Balkona çıkan eşi Zeynep K. ile Aykut D. iddiasına göre balkondan aşağı atladı.

İKİSİDE ÖLDÜ

Zeynep K. atlama sonucu hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan Aykut D.’de hayatını kaybetti. Olayın şüpheli Hüseyin K.’nın anlattığı gibi olup olmadığı araştırılıyor. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.