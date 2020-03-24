590 yıllık imarethanede bu kez evden çıkamayanlar için aş kaynıyor

AA

İlçede son 10 yıldır yalnızca ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine hizmet verilmesi için açılan imarethane, bu kez de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle evlerinden çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için hizmete açıldı.

Osmancık Kaymakamlığı ve Belediyesinin koordinesinde tarihi aşevinde hazırlanan yemekler, "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından sokağa çıkamayan vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.

Kaymakam Hakan Alkan ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, aşevini ziyaret ederek, çalışmaları denetledi.

Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin üst düzeyde sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşlara kural ve tavsiyelere uymaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanlığınca alınan karar gereği 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının sınırlandırıldığını anımsatan Alkan, "Belediyemizle beraber evinde kalan yaşlılarımıza yemek dağıtımını sürdürüyoruz. Tavsiyemiz, tüm vatandaşlarımızın evinden çıkmaması, evinde beklemesi. Kamu kurum ve kuruluşları olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi.

Başkan Gelgör de aşevinin 590 yıl önce halkın yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla Osmanlı Dönemi'nde kurulduğunu söyledi.

İlçede sadece ramazan ayında faaliyete geçirilen aşevini bu kez koronavirüs salgını dolayısıyla hizmete açtıklarını anlatan Gelgör, "Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkmamalarını, bu kurallara uymalarını tavsiye ediyorum. Çünkü sağlımız her şeyden çok önemli. Biz her ihtiyaçlarını karşılayacağız." ifadelerini kullandı.