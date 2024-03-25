59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 21 Nisan'da başlıyor

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan ve dünya bisikletinde önemli bir yeri ve marka değeri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), dünyaca ünlü bisiklet takımlarını Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde ağırlamaya devam ediyor.