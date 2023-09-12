58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 23-30 Nisan için planlanan TUR, 6 Şubat'taki depremler nedeniyle 8-15 Ekim'de gerçekleştirilecek. 8 Ekim'de Alanya-Antalya etabıyla start alacak yarış, 15 Ekim'de İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erecek.

Bu yıl 58. kez düzenlenecek organizasyonun tanıtım toplantısı, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile davetliler katıldı.

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Törende açıklamalarda bulunan Mehmet Tuncer, TUR hakkında bilgi vererek, "Bu muhteşem organizasyonun ülkemizde sporun gelişimi açısından çok önemli bir rolü var. Cumhurbaşkanlığı olarak bu organizasyonu himaye etmemizdeki esas amaç; toplumda bisiklet sevgisinin yerleşmesi, gençlerin bisiklete olan bağının artması. Diğer amacımız da turizm ve ülkemizin tanıtımını sağlamak. Ülkemizin eşsiz doğasına sahip güzide yerler, tüm dünyada canlı yayınlarda izleniyor. Geçen yılki yarış, 615 milyon haneye ulaştı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Türkiye Yüzyılı'na vurgu yapan Tuncer, "Son zamanlarda sporda kazanılan zaferler ülkemizi gururlandırmaktadır. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız, bisiklet sporunun da destekçisi olmuştur. Yarım asırdan fazla devam eden bu muhteşem organizasyonda katkısı bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Bu yılki organizasyonda da Sayın Cumhurbaşkanımız adına kazasız, başarılı bir yarış olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Murat Kocakaya da, Türkiye'nin yine çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyanın en iyi bisikletçilerinin mücadelesine tanıklık edecek. Organizasyon, halkımıza sporu sevdirme dışında ülkemizin çok değerlerini, doğal güzelliklerini dünyaya tanıtması açısından çok önemli. Organizasyona emeği geçenlere şahsım ve Bakanlığımız adına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Müftüoğlu: "TUR, hem Türkiye'de hem de dünyada çok önemli bir marka"

Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu ise Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun hem Türkiye hem de dünya bisikletinde bir marka olduğunu dile getirdi.

Müftüoğlu, bisiklet sporuna desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti.

Bu yılın bisiklet açısından iyi geçtiğini aktaran Müftüoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, hem Türkiye'de hem de dünyada çok önemli bir marka. Organizasyon olarak çok önemli bir yılı geçiriyoruz. Dokuz tane uluslararası tek gün yarışı ve 7 tane tur düzenledik. Sportif başarı açısından da tarihi bir yıl geçiriyoruz. 2022'de göreve geldiğimizde daha Konya Velodromu açılmamıştı. Sporcularımızı Bulgaristan ve Yunanistan'a antrenmana götürdük, seçmeler yaptık. Türkiye adına gururlandıracak Ramazan Yılmaz kardeşim ortaya çıktı. Avrupa Şampiyonası'nda bir gümüş, bir bronz madalya kazandı. Geçen hafta çok iyi yarıştığı finalde son andaki hatası yüzünden dünya beşincisi oldu. Dünya şampiyonalarında tarihteki en önemli başarılarımızı aldık." diye konuştu.