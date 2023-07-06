Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Motosiklete yolcu olarak binmişti, 57 günlük yaşam savaşını kaybetti

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetin çarptığı motosiklette yolcu olarak bulunan Bahar Uçkun, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanedeki tedavisinde 57 günlük yaşam savaşını kaybetti

        İHA
        Giriş: 06.07.2023 - 11:56
        57 günlük yaşam savaşını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan Bahar Uçkun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaza, 11 Mayıs Perşembe günü Fethiye'nin Foça Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, E.A.'nın kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak, E.Ö. idaresindeki motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Bahar Uçkun ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Bahar Uçkun, 57 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Uçkun'un ölümü sevenlerini yasa boğarken, naaşı bugün Foça Mezarlığı'nda defnedilecek.

        #muğla haberleri
        #Fethiye
        #motosiklet
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yepyeni bir HABERTURK.COM
        Yepyeni bir HABERTURK.COM
        Siyasiler de Threads'de yerini aldı
        Siyasiler de Threads'de yerini aldı
        Beşiktaş'ın Halil ısrarı!
        Beşiktaş'ın Halil ısrarı!
        Makas katliamının boyutu tespit tutanağında!
        Makas katliamının boyutu tespit tutanağında!
        Prigojin Rusya'da mı?
        Prigojin Rusya'da mı?
        Bakan Şimşek'ten ekonomi programı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ekonomi programı açıklaması
        Zuckerberg'den Twitter'a gönderme!
        Zuckerberg'den Twitter'a gönderme!
        Tadilat yaptırdıkları evlerinde gizli kasa keşfettiler
        Tadilat yaptırdıkları evlerinde gizli kasa keşfettiler
        Ayrılık rüzgarı! O da mı gidiyor?
        Ayrılık rüzgarı! O da mı gidiyor?
        Kritik açıklama: 50 derecenin üstünü görecek
        Kritik açıklama: 50 derecenin üstünü görecek
        Çifte vahşet! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü
        Çifte vahşet! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Arda Güler'in gidiş tarihi!
        Arda Güler'in gidiş tarihi!
        Sektörden ilk yorumlar
        Sektörden ilk yorumlar
        Paris'in kalbinde turistlerin yerini bariyerler aldı
        Paris'in kalbinde turistlerin yerini bariyerler aldı
        PSG'ye çıkarma!
        PSG'ye çıkarma!
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek
        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Bakan Koca'dan KKKA hastalığı uyarısı!
        Bakan Koca'dan KKKA hastalığı uyarısı!