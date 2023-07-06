Motosiklete yolcu olarak binmişti, 57 günlük yaşam savaşını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetin çarptığı motosiklette yolcu olarak bulunan Bahar Uçkun, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanedeki tedavisinde 57 günlük yaşam savaşını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan Bahar Uçkun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Kaza, 11 Mayıs Perşembe günü Fethiye'nin Foça Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, E.A.'nın kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak, E.Ö. idaresindeki motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Bahar Uçkun ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Bahar Uçkun, 57 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Uçkun'un ölümü sevenlerini yasa boğarken, naaşı bugün Foça Mezarlığı'nda defnedilecek.