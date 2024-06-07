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        Haberler Ekonomi Otomobil 56 milyar dolarlık restleşme! - Musk'ın beklediği ödeme onaylanmazsa elini Tesla'nın üzerinden çekebilir - Otomobil Haberleri

        Musk'ın beklediği ödeme onaylanmazsa elini Tesla'nın üzerinden çekebilir

        Son dönemde gündeme gelen ve Tesla hissedarların onayına sunulan 56 milyar dolarlık (44 milyar sterlin) ödeme paketini desteklemezse, şirket CEO'sunun zamanını geçirebileceği 'başka yerler' olduğu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm, Musk'ın elektrikli otomobil üreticisinden geri adım atma ihtimali gündeme getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 14:29 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:31
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        56 milyar dolarlık restleşme!
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        Dünyanın en çok konuşulan insanlarından birisi olan, hem teknolojik gelişmelerdeki rolü hem de keskin tavırları ve dili ile spot ışıklarının daima merkezinde olan Elon Musk, bir kez daha tartışmaların odak noktası haline geldi. Son dönemde geçtiğimiz yıla göre kâr marjı düşen elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, CEO'su Elon Musk için önerilen ve 56 milyar dolar değerindeki tarihi ödeme paketi, hissedarların onayına sunuldu.

        Eğer kabul edilirse, bu paket Amerika Birleşik Devletleri tarihinde bir CEO için onaylanmış en büyük ödeme paketi olacak. Ancak, ‘aşırı’ olduğu gerekçesiyle eleştirilere maruz kalan bu paket, bu yılın başlarında Delaware’de bir hakim tarafından reddedildi.

        "ONAYLANMAZSA OYALANACAK BAŞKA İŞ BULUR"

        Durum, Tesla’nın başkanı Robyn Denholm’un, hissedarlar ödeme paketini onaylamazsa Musk’ın ‘geri adım atabileceği’ uyarısında bulunmasıyla kritik bir noktaya geldi. Şirket, 13 Haziran 2024 tarihinde yapılacak yıllık toplantıda hissedarların bu konuda oy kullanmalarını istiyor.

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        2018 yılında belirlenen bu ödeme planı, Tesla’nın piyasa değerinin on yıl içinde önemli ölçüde artmasına dayanıyor. Tartışmalara rağmen, Tesla’nın yönetim kurulu, Musk’ın orijinal pakette belirlenen büyüme hedeflerini gerçekleştirdiğini, şirketin hisselerinin paketin başladığı zamandan bu yana önemli ölçüde arttığını savunuyor.

        Bu gelişme, küresel satışlarda düşüş yaşayan ve çeşitli kurumsal sorunlarla uğraşan Tesla için zorlu bir döneme denk geliyor. Hissedarların oyu, şirketin liderliği ve gelecek yönü için önemli sonuçlar doğurabileceği için yakından izlenecek.

        TESLİMATLAR YÜZDE 20 ORANINDA AZALDI

        2024’ün ilk çeyreğinde Tesla, Model 3 ve Model Y araçlarının üretiminde 433.000 adetlik bir rakama ulaşarak güçlü bir başlangıç yaptı. Ancak, daha sonra teslimatlar yüzde 20 oranında azalarak 386.810 adede geriledi. Şirket, aynı dönemde enerji depolama ürünlerinde rekor kıran 4.053 MWh’lik bir dağıtım gerçekleştirdiğini açıkladı.

        Tesla’nın finansal sonuçlarına göre, şirketin toplam geliri 2023’ün ilk çeyreğinde kaydedilen 23.33 milyar dolardan, 2024’ün ilk çeyreğinde 21.30 milyar dolara düştü. Bu düşüş, araçların ortalama satış fiyatlarındaki ayarlamalar, daha düşük teslimat hacimleri ve tüketici harcamalarını etkileyen zorlu makroekonomik ortam gibi bir dizi faktörden kaynaklanıyor2. Otomotiv satış gelirleri, yıllık bazda yüzde 13 oranında düşüş gösterdi2. Bu durum, Tesla’nın stratejik fiyatlandırma ayarlarının ve güncellenmiş Model 3 için üretim rampasının karmaşıklıklarının etkisini vurguluyor.

        Elektrikli otomobil devinin net kârı ise, 2023’ün ilk çeyreğinde bildirilen 2.51 milyar dolardan, 2024’ün ilk çeyreğinde 1.13 milyar dolara geriledi. Bu düşüş, daha düşük gelirler, artan işletme giderleri ve araştırma ve geliştirme girişimlerine devam eden yatırımların etkisini yansıtıyor.

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