Sosyal medyada günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri olan 503 Hatası ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik...

Hatanın Etkileri ve Modern Tespit Yöntemi

Google Analytics benzeri ürünlerin kullanılması bu hatanın neden olduğu etkilerin daha açık şekilde görünmesi için gerekli sitenin bulunduğu durumun kontrolü her zaman yapılamıyor olması bunun en büyük nedenlerinden ve bunun yerine bir ürün kullanmak son derece de modern. Günde ister iki dakikada bir ister on dakikada bir olsun sitenizi kontrol etseniz dahi o bir dakikalık süre zarfında bir sorun oluşup oluşmadığını asla bilemeyeceksiniz ve sürekli olarak bir bakma mecburiyeti hissedeceksiniz. Tam da bu durumlar için Google Analytcis gibi ürünler kullanıcılar için var.

Sitenizin sahip olduğu veri trafiğini Google Analytics yardımıyla takip edebilir ve 503 hatasın ile karşılaştığınız zaman aralıklarını görüntüleyebilirsiniz. Sitenizin artısını da eksisini de daha doğru bir şekilde tespit etmeniz mümkün.

Mesela bir kullanıcının sitenize girmeye çalıştığını ve 503 hatasıyla karşılaştığını düşünelim. Büyük ihtimalle bu hatayı gören kullanıcı siteyi yenilemeden dahi siteyi terk edecek ve bir daha başka bir konu araştırırken dahi sitenizi tercih etmeyecek. Özetle sitenin veri kaynaklı bir kayıptan zarara uğradığından söz edebiliriz.

Hatanın Çözümü

Bu hatanın çözülmesi birçok öneri mevcut. Bloglar ve ticari siteler için genellikle içerik listeme sayfalarında veya ana sayfalarda daha az bağlantı bulundurmak ve ana sayfayla veya içerik listeleme sayfalarında ise içeriklerin ufak bir özetini; bu içeriklerin bütününü içeriklerin bağlantılarında göstermek gerekiyor. Bu önlemler alındıktan sonra esneme özelliği olan ve hızlı çalışan temalar kullanmak, gerekli olmayan eklenti yüklememek önemli. Bunların yanı sıra görsel materyallerinde nasıl olduğu da önem taşıyor. Örneğin bir medya görüntüsü değişik boyutlarda paylaşılabilir. Bu medya görüntülerinin mümkün olduğunca düşük boyutlu olmasına özen gösterilmeli. Bu tavsiyenin uygulanması, .png ya da .gid formatı önerilse de .jpg formatının da kullanılamayacağı anlamına gelmiyor.

Hosting Firmalarının Çözümdeki Konumu

Bu hatalar kullanıcı, yönetici veya yazılımcı tarafından kaynaklanmadığı için doğal olarak çözüm hosting firması tarafından sunulmalı. Daha önce bahsedilen önerilerin de işlevini gerçekleştirebilmesi için de o an içerisinde sitenin 503 hatasıyla karşılaşmamış olması elzem bir durum. Diyelim ki 503 hatası uzun bir süre siteyi etkisine aldı. Bu durumda hosting firmanıza yapacağınız başvuruyla bu hatanın çözülmesini istemeniz gerekiyor. Büyük olasılıklı geçici bir sorunun sunucuyu etkisine aldığından söz edilebilir ve sorun çözüme kavuştuğu zaman ya da sunucu yöneticisi veri servisini yeniden başlattığı zaman internet sitesi tekrar erişilebilir konuma gelmiş olur. Ayrıca ilaveten hosting yöneticisiyseniz eğer sitede karşılaşılan 503 hatasını silmek amacıyla “Application Pool” isimli Türkçe olarak da “Uygulama Havuzu” olarak çevrilen bir sistemin durmuş olabilme ihtimalini kontrol edin ve sistem durmuşsa sistemi yeniden başlatın. Muhtemel ikinci durumsa web sitesinin durdurulmuş olabilme ihtimali ve bu sitenin çalıştırması durumunda hata ortadan kalkacaktır.

VPN Yazılımlarının Yeri

TunnelBear ,ExPat Shield ,UltraSurf ,Hotspot Shield ve Cyberghost VPN benzeri VPN yazılımları ve

programları, Web Proxy’ye gizlilik korumasının yanı sıra yasaklı sitelere de erişim fırsatı tanıyor ama Web Proxy’sinden daha çok ve daha hacimli bir kapsama sahip olan bir güvenlik ve gizlilik olanağı sağlıyor.

Bahsi geçen bu programlar veya bu programların benzeri olan Web Proxy’ler, site sahiplerini direkt olarak internete ulaştırmak yerine başka bir sunucu vasıtasıyla dolaylı olarak internete ulaştırıyor. Bu yazılımların da kapatılması ya da kaldırılması durumunda da sorun çözüme kavuşmuş oluyor.

Sonuç

Error 503 hatası diğer hatalar gibi yolunda gitmeyen durumlar olduğunda ortaya çıkan bir durum olsa da kendi içinde diğer error çeşitleri gibi farklı durumları da barındırıyor. Örneğin hosting kaynaklı olan bu sorun hosting firması ile bağlantı kurularak çözülmeli özel bir program açıksa bu program kapatılarak çözüm yoluna gidilmeli ya da sitedeki hatanın tespit edilip izlenebilmesi için yardımcı ürünler kullanılmalı. Özet olarak bu çözümlerden bahsetmenin yanında ticaret, blog ve haber bazlı siteler için sayfalandırma yapmak, listeleme yaparak özetleme yöntemi kullanıp bir metni direkt olarak paylaşmamak son derece önemli. Bunlara dikkat edildiği sürece bu hatayı alma şansı en aza indirgenmiş hatta bütünüyle ortadan kalkmış oluyor.