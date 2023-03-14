500 yıllık saray yemeği iki ilçeyi karşı karşıya getirdi

2010 yılında İskilip Belediyesi'nin girişimleri sonucu Türk Patent Enstitüsü'nce tescillenen İskilip dolması coğrafi işaret aldı. Geçtiğimiz aylarda Bayat Belediyesi'nin 'baharatlı Bayat dolması'na coğrafi işaret alınması için yaptığı başvuru, ürünün 'İskilip dolması' ile aynı olduğu gerekçesiyle iki ilçe arasında gerilime neden oldu.

İHA'nın haberine göre Bayat Belediyesi'nin tescil başvurusu üzerine harekete geçen İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak ilçe adına tescili yapılan İskilip dolmasının göz önünde bulundurularak sürecin hassasiyetle takibinin yapılması için talepte bulundu.