50 yaşından sonra öğrendi

Bursa'da 50 yaşından sonra kendi çabasıyla araştırıp inceleyerek, bendir yapımını öğrenen ustanın 10 yıldır yaptığı enstrümanlar, yurt dışından da talep görüyor.
Uzun süre tekstil sektöründe çalıştıktan sonra emekli olan ve müzik sektörüne atılan 62 yaşındaki Hayrettin Topaloğlu, küçük atölyesinde bendir yaparak günlerini geçiriyor.
Yapımı yaklaşık 3-4 gün süren bendir için uygun bir ağaçtan kasnak, iyi bir görsel ve ses için 2 milimetrelik papellerle kaplanıyor. Daha sonra 3 mikron kalınlığındaki oğlak derisi mumlu iplikle dikilerek kasnağa monte ediliyor.
Klasik müzik ve tasavvuf müziğinde önemli bir yeri olan bu ritim çalgısını el emeğiyle meydana çıkaran Hayrettin usta, genellikle sosyal medya üzerinden satış yaparak yurt içine ve yurt dışına bendir gönderiyor.
"ÇOK BÜYÜK TERAPİ OLDU"
Topaloğlu, AA muhabirine, 1980'lerin başında Bursa'ya yerleştiğini, uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra emekli olduğunu anlattı.
Bir müzik mağazasında çalışmaya başladığını belirten Topaloğlu, "Çevremde müzik aletleri üreten bir çok ustayla tanışıyordum. Bağlama, keman ustaları vardı. Benim de bir şeyler yapabileceğimi, el melekem olduğunu biliyordum. Belli bir süre sonra bendir yapımıyla ilgilenmeye başladım. İyi yapılmış bendirleri inceledim. Cemal Tokgöz ustamla tanıştım. Bu işi kaliteli bir şekilde yapabilmemde çok büyük etkisi vardır." ifadesini kullandı.
Daha temiz, daha görsel bir bendir yapımına odaklandığını aktaran Topaloğlu, "Belli bir aşamadan sonra yaptığım ürünler beğenilmeye başlandı. İyi çalanlar, yaptığım bendirleri çok beğeniyor." dedi.
ALYAN AKORT SİSTEMİ BULUNUYOR
ne' dediğimiz içinde halkaları olan, Anadolu'da zikir törenlerinde, Mevlevi törenlerde kullanılan tür var. Bir de dışında zilleri olan tür var, 'def' olarak bilinir. Talebe göre bunları da yapıyorum. Orijinal şaman davulu yapıyorum. Deri üzerine isteğe göre figür, yazı, desen yapabiliyoruz. Kadınlar daha çok ilgi gösteriyor bendire. Yoga, meditasyon yapanlar, müzik eğitimi alanlar istiyor. Avrupa'nın birçok şehrinden talep oluyor, gönderiyoruz. Yunanistan, Fransa, Almanya'dan çok müşterimiz var."
Çocukluğundan beri bir el sanatıyla uğraşma isteği duyduğunu anlatan Hayrettin Topaloğlu, "Kendi oyuncağımızı, uçurtmamızı, arabamızı kendimiz yaptık. Oradan kalma bir el melekesi var. Ben bu işi çok seviyorum. Önce kendimi mutlu ediyorum. Çalışmaya başladığımda bazen yemek yemeyi unutuyorum. Bazen eve gidişim çok geç saatleri buluyor, geç saatlere kadar çalışıyorum. Bu işi yapmak, tamamen bir terapi benim için."ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!