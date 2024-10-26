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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Selçuk Bayraktar: 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerinde çalışıyoruz - Savunma Sanayi Haberleri

        Selçuk Bayraktar: 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerinde çalışıyoruz

        BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Tümüyle bağımsız bir şekilde çıkabilmek üzere büyük 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerine çalışmalarımız da bir yandan başladı" diye konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 23:59 Güncelleme: 26.10.2024 - 23:59
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        50 tonluk bir fırlatma sistemi
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        SAHA EXPO 2024 fuarının son gününde konuşan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dünya SİHA pazarının yüzde 65'inin Türkiye'nin elinde olduğunu söyledi. Bayraktar, 2025 yılında 10 adetten fazla Kızılelma üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.

        BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda "Savunma, Havacılık ve Uzay ekosistemindeki son gelişmeler" başlıklı etkinlikte sektörü ilgilendiren konularda konuşma gerçekleştirdi. Etkinliğe Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve çok sayıda ziyaretçi katıldı. Selçuk Bayraktar sözlerine TUSAŞ'daki saldırıda hayatını kaybeden şehitleri anarak başladı ve yaralılara ise şifa dileklerinde bulundu. Geçmiş yılardan da bahseden Bayraktar, dünya SİHA pazarının yüzde 65'inin Türkiye'nin elinde olduğunu belirterek, hedefleri arasında uyduları fırlatmak için 50 tonluk fırlatma sistemleri üzerine çalışmaların başladığını söyledi. Bayraktar ayrıca 2025'te 10 adetten fazla Kızılelma üretmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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        'BİZ BU TEKNOLOJİLERİ DIŞARIDAN ÖZEL İZİNLER İLE ALABİLİYORDUK'

        TUSAŞ'daki saldırıda hayatını kaybeden şehitleri anarak sözlerine başlayan Selçuk Bayraktar, “2022 yılının sonunda Cumhuriyetimizin 100. yılına bir ay kala milletimize söz verdiğimiz tarihten yaklaşık bir yıl kadar önce, ülkemiz ilk insansız savaş uçağı olacak Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve bir anlamda milletimize sürprizimiz olmuş oldu, Cumhuriyetimizin 100 yılına. Sonrasında da dünya havacılık tarihine geçecek demonstrasyonlar yaptı. İlk defa iki insansız savaş uçağı yakın kol uçuşunda uçmuş oldu. Ve hemen sonrasında 2023'te kısa pistten gemilerden kalkıp inme kabiliyetine sahip olacak, Bayraktar TB3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yakın zamanda da milli uçak gemimiz TCG Anadolu dünyanın ilk SİHA gemisi olacak, TCG Anadolu'dan da denemelerine başlayacağız. Hızlı bir şekilde geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Ve geliştirdiğimiz platformlarda Bayraktar TB2, Akıncı yerlilik oranı yüzde 90'ların çok üzerinde bir şekilde gerçekleşti ve hatta biz bu teknolojileri dışarıdan özel izinlerle ancak alabiliyorduk ki; bugün Roketsan'ın geliştirdiği mühimmat ailesini tedarik dahi edemiyorduk" dedi.

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        '50 TONLUK BİR FIRLATMA SİSTEMİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

        Dünyadaki SİHA pazarının yüzde 65'inin Türkiye'nin elinde olduğundan bahseden Bayraktar, “Bugün ise dünyanın en büyük ihracatçısı olmuş durumda. Ülkemiz ve dünya SİHA pazarının şu anda yüzde 65'i Türkiye'nin elinde. Kızılelma'yı biz aynen söz verdiğimiz gibi üretim seri üretimi hazırladık. Geçtiğimiz aylarda üretim prototipi ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bir yandan da seri üretimi devam ediyor. 2025'te 10 adetten fazla Kızılelma üretmeyi hedefliyoruz. İlk uçuşta üretimin bir anlamda müjdesini vermiş oldu. Önümüzdeki yıl şimdiden üretimi başladı. Önümüzdeki yıl 10'dan fazla Kızılelma üretilmiş olacak. Uzaya çıktığımızda bağımsız bir şekilde çıkabilmek için hedeflerimiz arasında fırlatma sistemleri de geliştirmek var. Ve bu alanda da çalışmalarımıza başladık. Yani bir anlamda düşünün ki uydularımızı fırlatamayacak olursak bu alanda çünkü ülkemiz dışarıya bağımlı. Tümüyle bağımsız bir şekilde çıkabilmek üzere büyük 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerine çalışmalarımız da bir yandan başladı" diye konuştu.

        'AKINCI İNSANIN DOĞAL DİLİNİ ANLAR HALE GELECEK'

        Akıncı İHA'da şu an kullanılan dil modelini geliştirmek için yaptıkları çalışmalara değinen Bayraktar, “Varlık gösterebilmek amacıyla biz T3 Al dediğimiz büyük Türkçe özelinde, dil modeli üzerinde de çalışmaya başladık. Çünkü artık bizim geliştirdiğimiz akıllı robotların yanında kullandığımız tüm akıllı cihazların veya elektronik cihazların içine bir şekilde insanın dil modeli de girecek. Eskiden düşünün ki, Akıncı'yı düşünelim. Akıncı'nın içinde bir dil var. Nasıl bir dil var? İşte şu an taksi yapıyorum. Duruyorum, sonra ilerliyorum. Pist başına vardım. Sonrasında koş tuşuna bastı pilot. Bir komut Akıncı için. Koşmaya başladı. Tırmanmadı. Bu şekilde daha ilkel bir dil var. Motorumun harareti arttı, bazı sensörlerim arıza yaptı. Buna benzer bir dille çalışıyor halihazırda ama çok daha ilkel bir dil. Bundan sonra Akıncı nasıl olacak? Biraz daha insanın doğal diliyle, doğal dilini anlar ve onunla iş yapar hale gelecek. Yani düşünün ki pilot Akıncı'nı kullanıcısı, onunla konuşacak. Diyecek ki şu an motorları çalıştır. Eğer durum iyiyse pist başına kuleden izni al ve kalkışını yap. Şu an geliştirdiğimiz bu büyük dil model tabanlı çalışma bütün bu otonomiyi oluşturma kabiliyetine sahip veya bazı dizilerde de teknoloji dizilerinde de belki görmüşsünüzdür. Evinizdeki saatle konuşacaksınız. Size o günkü programınızı okuyacak. Normalde sadece günün saatini gösteriyor. O saat sizinle konuşmaya başlayacak. Bir anlamda sadece rakamlardan oluşan dili varken, bizim dilimizi de anlar hale gelecek" dedi.

        Konuşmasının ardından Bayraktar'a günün anısına, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar tarafından dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun maketi takdim edildi.

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