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        Haberler Gündem Güncel 5 yıldır kayıp Feride’yi 10 dakikada buldu | Son dakika haberleri

        5 yıldır kayıp Feride’yi 10 dakikada buldu

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün 5 yıldır kayıp olan Feride hanım dakikalar içinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 21:14 Güncelleme: 07.02.2025 - 21:14
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        5 yıldır kayıp Feride'yi 10 dakikada buldu
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        Feride’nin hayatından şüphe ettiklerini söyleyen anne Meliha ve abi Diler, Didem Arslan Yılmaz ve ekibi sayesinde Feride’den haber aldı. Bugün canlı yayına Feride’nin kızı Meryem de bağlandı.

        Dakikalar içinde Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi Feride’ye ulaştı. Canlı yayına bağlanan Feride ve kızı arasında duygusal anlar yaşandı. “Korktum, o yüzden kaçtım!” diyen Feride bir de evlenmek üzere olduğunu söyledi. Meryem’in ise “Bizi neden bıraktın anne, bizim ne suçumuz vardı?” isyanı izleyenleri duygulandırdı.

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