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Günde ortalama 5 kilo avlıyor... İşte hedefi - Güncel Haberler

5 yıldır aslan balığı avlayarak ekosistemi korumaya çalışıyor

Alanya ilçesinde dalış yapan Samet Alabacak, başta aslan balığı olmak üzere, balon balığı ve zehirli deniz kestaneleri avlayarak su altı ekosisteminin gönüllü bekçiliğini yapıyor

09.06.2022 - 15:19 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Alanya’da yaşayan 33 yaşındaki Samet Alabacak, ilçenin farklı noktalarında dalarak aslan balığı, deniz kestanesi ve balon balığı avlayarak su altı ekosistemini korumak için 5 yıldır gönüllü olarak çalışıyor.

  • AA'nın haberine göre Alabacak, 2017 yılından bu yana dalgıç kıyafetini giyiyor, zıpkınını alıp ilçenin farklı noktalarından Akdeniz’in mavi sularına dalıyor. Haftada en az 4 gün akşam mesai bitiminden sonra dalan Alabacak, günde ortalama 5 kilo aslan balığı avlıyor. Alanyalı gönüllü dalgıç, hava güzel oldukça denizde kısmetini arıyor.

  • Alanya kıyı şeridinde yayılmacı türlerden aslan balığı, balon balığı ve zehirli deniz kestanelerini avlayan Alabacak, aslan balığının denizlerdeki ekosistemi bozan istilacı bir tür olduğunu öğrendikten sonra kendine bir hedef koyduğunu dile getirdi.

  • Alabacak, "Bunun üzerine başta aslan balığı olmak üzere balon balığı ve deniz kestanesinin de aralarında bulunduğu balıklar üzerinde çalışmaya başladım. İstilacı deniz canlıları üzerinde çalışan Mersin Üniversitesi ve Slow Fish Mersin Platformu projelerinde yer aldım. Tamamen gönüllülük esasına dayanıyor ve bu kapsamda düzenlenen dalış etkinliklerinde yer alıyorum" diye konuştu.

  • İstilacı türlerin el birliğiyle mücadele ederek ortadan kaldırılabileceğini, bu türlerin, Akdeniz sahil şeridinde, Marmara ve Kıbrıs'ta görülmeye başlandığını dile getiren Alabacak, "İlçemizde aslan balığı Aşıklar Mağarası, Kestel ve Okurcalar mahalleleri açıklarında görülüyor. Yakın zamanda dalış yaptığım noktalarda aslan balığı popülasyonunun azaldığını gördüm" dedi.

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