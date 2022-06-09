Avladığı aslan balıklarını yakın çevresine yemeleri için verdiğini söyleyen Alabacak, balığın diğer balıklardan farklı ve daha lezzetli olduğunu da kaydetti. Balığın zehirli toksin içeren kısımlarını su içinde kestiğini dile getiren Alabacak, "Dalış sırasında sık sık balıkçıların kabusu balon balığıyla da karşılaşıyorum. Ancak zıpkınla vurduğum balon balığını diğer canlılara yem olması için bırakıyorum" diye konuştu.