Hollanda’nın güneyindeki Maastricht kentinde, depremzede olduğunu söyleyen 5 yaşındaki bir Suriyeli çocuk yapayalnız halde bulundu.
Tek kelime Hollandaca bilmeyen çocuğun ülkeye nasıl geldiği araştırılıyor.
Maastricht polisinin Instagram hesabından “Büyük şehirde tek başına” başlığıyla yapılan açıklamada, 5 yaşındaki bir Türk çocuğunun şehir merkezinde yalnız başına dolaşırken bulunduğu belirtildi. Ancak daha sonra çocuğun Suriyeli olduğu öğrenildi.
Türkçe konuşan ve hiç Hollandaca bilmeyen çocuğa, polis tarafından bir şekerci dükkanından şekerleme alındı ve daha sonra karakola götürüldü.
Karakolda yemek ve dondurma ikram edilen Suriyeli çocuk, Türkçe bilen bir polisle sohbet etti.
Türkiye’den geldiğini anlatan çocuk, anne ve babasının Türkiye'de olduğunu, ikisinin de 6 Şubat’taki depremde yaralandığını söyledi.
Sosyal hizmet uzmanlarına teslim edilen çocuğun, bir sığınma merkezine gönderildiği bildirildi.
5 yaşındaki çocuğun Hollanda’ya nasıl geldiği konusunda bilgi verilmedi. Hollanda makamlarının bu konuyu araştırdığı belirtildi.
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5 yaşındaki Suriyeli çocuk Hollanda'da tek başına bulundu/5-yasindaki-suriyeli-cocuk-hollanda-da-tek-basina-bulundu-3594121
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