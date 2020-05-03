Sivas Valiliğinde şoför olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası 37 yaşındaki Hasan Kıraç ile 5 yaşındaki oğlu Ömer, kısa süre aralıklarla rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Baba ve oğlu, Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkınca tedavi altına alındı.
Yaklaşık bir hafta süren tedavi sürecinin ardından iyileşen baba ve oğlu, önceki gün taburcu edildi.
CENAZEDEN TÜM AİLEYE BULAŞMIŞ
Evde 14 günlük karantina sürecini geçiren baba Hasan Kıraç, ailesinin yanına döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.
Tedavi süresince kendisine yardımcı olan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kıraç, şunları anlattı: "Ağabeyim, Doğanşar ilçesine giderek bir cenaze törenine katıldı. Sanırım İstanbul'dan gelen vatandaşlardan birinden bu virüs ağabeyime bulaştı. İlk onda tespit edildi. Sonra da diğer ağabeyim ile onun oğluna bulaştı. Onun oğuldan da benim küçük oğlum Ömer'e, ondan da bana bulaştı. Yapılan testlerimiz pozitif çıktı. Bu süreçten sonra hastaneye yatarak tedavimizi gördük. Hastanede görev yapan doktor, hemşire, sağlık çalışanlarından Allah razı olsun, bizlere orada çok iyi baktılar. Tedavimiz ile ilgilendiler. Ne isteğimiz varsa yerine getirdiler. Devletimiz çok büyük, yurt dışında da görüyoruz. Çoğu gelişmiş ülkede hastalar tedavi edilmiyor, morglar dolu, kronik hastalara tedavi yapılmıyor, sadece gençlere bakılıyor. Ülkemizde 7'den 70'e kimseye ayrım yapılmadan tedavi uygulanıyor."
Kıraç, hastanede kendilerine her türlü imkanın sağlandığını dile getirerek, "Sadece benim ve oğlum için değil, 90 yaşındaki biri veya yeni doğmuş bir bebek için de bu seferberlik devam ediyor" dedi.
Evde ailesinin yanında olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Kıraç, "Evde olduğum için çok mutluyum. Aileme kavuştum, mutlu şekilde çocuklarımla evimizde vaktimizi geçiriyoruz. Hastanede de iyi bakılıyordu ama sonuçta kendi evinde olmak daha güzel, çok şükür şu anda bir sıkıntımız yok" diye konuştu.
HERKESİ DUYARLI OLMAYA ÇAĞIRDI
Herkesten evde kalmasını isteyen Kıraç, "Sokakta gezen vatandaşımız 'bende olmaz, bana buluşmaz' diye bir şey düşünmesinler. İlk başlarda ben de öyle düşünüyordum" ifadelerini kullandı.
Eşi ve 2 çocuğunun test sonuçlarının negatif çıktığını dile getiren Kıraç, ağabeylerinin ve çocuklarının da Covid-19'u yenerek taburcu edildiğini, sadece anne ve babasının tedavisinin sürdüğünü sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!