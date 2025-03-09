5 ülkeden DEAŞ'a karşı ortak mekanizma

Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye tarafından yayınlanan ortak bildiride, Suriyenin güvenliğinin altını oyan tüm girişimler kınanarak, Şam yönetimine destek verildi.

Başkent Amman'da gerçekleşen toplantı sonrasında, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani ve Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ortak basın toplantısı düzenledi.

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Safedi basın toplantısında, Suriye'nin güvenliğinin komşu ülkeler için taşıdığı öneme değindi ve komşu ülkelerle bu konuda neler yapılması gerektiğini görüştüklerini ve pek çok noktada hemfikir olduklarını söyledi.

DEAŞ'ın Suriye ve bölge için oluşturduğu tehditle mücadelede birlikte hareket etme konusunda hemfikir olduklarını kaydeden Safedi, Suriye'nin güvenliği ve istikrarının komşu ülkeler için önemli olduğunu ifade etti.

Fidan, sözlerine "Tarihi bir toplantı gerçekleştirdik" diyerek başladı. Bölgesel sorunların çözümüne yönelik bölgesel adımlar atılarak, "problemlere yol açan" olası uluslararası müdahalelere de gerek duyulmayacağını belirtti.

"MÜŞTEREK BİR HAREKAT MERKEZİ"

Fidan, DEAŞ'in birden fazla ülkede aktif olduğunun altını çizerek, bölge ülkelerinin bir araya gelerek bir platform kurmasının önemli olduğunu söyledi.

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Başlangıç olarak "müşterek bir harekat merkezinin kurulmasının" da ilk somut olacağını kaydetti.

Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ile 15 Ocak'ta Suriyeli, 6 Ocak'ta Ürdünlü muhataplarıyla Ankara'da, 14 Mart 2024'te de Iraklı muhataplarıyla Bağdat'ta aynı formatta gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelmişti.

"BİZ ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPTIK"

Fidan, "PKK Kürtleri temsil etmiyor, PKK'nın Türkiye'de bir metrekare bir toprağı yok ama Suriye'nin üçte birini işgal etmiş, enerji kaynaklarının başına oturmuş durumda" dedi.

"Günün sonunda bu sadece sorun benim değil, Irak, Suriye hatta İran'ın da sorunu" diyen Dışişleri Bakanı şöyle devam etti:

"DAEŞ'i nasıl söylüyorsak PKK için de aynısının söylenmesi gerekiyor. Biz kendi üstümüze düşeni yaptık. Irak'ta silahlı gruplar dolaşırken kim yatırım getirecek? Bunlar Iraklı, Suriyeli kardeşlerimizin kendi konuları ve DAEŞ'e benzer şekilde yakın bir işbirliğiyle götürüyoruz."

2. SURİYE VE KOMŞU ÜLKELER TOPLANTISI TÜRKİYE'DE OLACAK Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, nisan ayında 2. Suriye ve Komşu Ülkeler Toplantısına Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını kaydetti. İsrail'in, bölgede hedeflerine ulaşmak için kaos ortamı oluşturmaya çalıştığına ve terörizmin yeşerdiği ortamlara katkıda bulunduğuna vurgu yapan Safedi, "Türkiye’ye yönelik her türlü terör tehlikesi bize yönelik de bir tehdittir." diyerek teröre karşı ortak duruşlarını ifade etti. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de toplantıda DEAŞ'ın Suriye ve komşu ülkeler üzerindeki tehditlerine odaklanıldığını aktardı. Irak ve Suriye'nin istikrarının ayrılmaz bir bütün olduğunun altını çizen Hüseyin, "Irak'ın DEAŞ'tan çok çektiğini, bu örgüte karşı verilecek mücadelenin ise sadece Suriye değil bölgesel düzeyde olması gerektiğini" dile getirdi. DEAŞ'ın gücünün ve faaliyet gösterdiği alanın büyüdüğüne dikkati çeken Hüseyin, Suriye yönetiminin katılımıyla bir operasyon odası kurulması konusunda mutabakata vardıklarını aktardı. Lübnan Dışişleri Bakanı Recci de Suriye'nin istikrarının Lübnan için çok önemli olduğunu belirtti. Recci, silah, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizmle mücadele de dahil olmak üzere ülkeler arasında işbirliği olduğunu ifade etti. ORTAK BİLDİRİ YAYIMLANDI Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'den diplomatik, askeri ve istihbari üst düzey temsilcilerin Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlediği Suriye ve Komşu Ülkeler Toplantısı'nın ardından ortak bildiri yayımlandı. Terörle mücadele, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadelede işbirliği, sınır güvenliğinin sağlanması, bölgedeki diğer ortak zorluklar ve Suriye'deki gelişmelerin görüşüldüğü toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, Suriye halkının; ülkenin güvenliğini, istikrarını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlayan, haklarını ve güvenliğini koruyan temeller üzerinde vatanlarını yeniden inşa etme çabaları desteklendi. SURİYE'NİN GÜVENLİĞİ VE İSTİKRARI Suriye'nin güvenliği ve istikrarının, bölgenin güvenliği ve istikrarı için esas olduğu vurgulanan bildiride, Suriye'nin güvenliği, egemenliği ve barışını hedef alan tüm girişimler ve gruplar kınandı. Hükümete, kamu düzenini güçlendirmek ve Suriye'nin istikrarını ile halkının güvenliğini korumak için aldığı tüm önlemlerde destek mesajı verildi.

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırganlığı ve iç işlerine müdahale girişimlerinin reddedildiği ve kınandığı bildiride, bu durumun uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı olduğu ve daha fazla çatışmaya yol açacak bir tırmanmaya neden olacağı ifade edildi. Katılımcılar, bildiride, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) uluslararası hukuka uymaya, İsrail'in ihlallerine son vermeye ve İsrail'in işgali altındaki Suriye topraklarından çekilmesini sağlamaya çağırdı. Ayrıca, İsrail'in saldırılarını durdurması ve Suriye ile İsrail arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na uyması talep edildi. Ortak bildiride, Suriye Ulusal Diyalog Konferansı'nın sonuçları memnuniyetle karşılanarak, Konferans tarafından açıklanan anayasal bildirinin en kısa sürede yayınlanması teşvik edildi. DEAŞ'A KARŞI ORTAK MÜCADELE Her türlü terörizmin kınandığı ve askeri, güvenlik ile ideolojik düzeylerde terörle mücadelede işbirliği mesajının verildiği bildiride, katılımcıların, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye, bölge ve dünya güvenliğine yönelik oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmak ve bu örgütü yok etmek amacıyla mevcut uluslararası çabalara destek sağlamak için işbirliği ve koordinasyonun tesisi adına ortak bir operasyon merkezi kurulması ve DEAŞ cezaevleriyle ilgili meselelerin ele alınması konusunda mutabık kaldığı kaydedildi. Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile organize suçlarla mücadelede işbirliği yapılmasının yanı sıra Suriye'nin bu konulardaki kapasitesinin geliştirilmesi için yardım ve destek sağlanması kararı alındığı belirtilen bildiride, Suriye'nin yeniden imarına yönelik çabalara destek verildiği ifade edildi. Bildiride, ülkenin erken toparlanma projelerine yönelik katkıların artırılması için uluslararası desteğin seferber edilmesi gerektiği belirtilerek, Suriye'nin devlet inşası ve yeniden imarına engel teşkil eden tüm hususlarla mücadele edebilmesine yönelik kapasitesinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Suriye'nin yeniden inşa kapasitesini artırmak ve Suriye halkının ihtiyaçlarını karşılamak için Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğine işaret edilen bildiride, Suriye ve komşu ülkeler arasında ekonomik, ticari ve yatırım işbirliğinin yanı sıra enerji ve ulaşım sektörleri de dahil olmak üzere altyapı geliştirme alanlarında işbirliğinin artırılması ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi teyit edildi.

Bildiride, bölge ülkelerinin, uluslararası toplum ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışarak Suriyeli mültecilerin uluslararası hukuka uygun şekilde, güvenli ve sürdürülebilir şekilde vatanlarına dönüşünü sağlayacak güvenliğe ilişkin, yaşamsal ve siyasi koşulların oluşturulması için ortak çalışması mesajı verilerek, mültecilerin dönüşü tamamlanana kadar uluslararası toplumun, ev sahibi ülkelerdeki mültecilere yönelik tüm sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmesi gerektiğinin altını çizildi. *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.