5 kişilik katliamda eski dünürün cezası belli oldu!

AİLE KATLİAMI! Aynı aileden 5 kişiyi öldüren eski dünürün cezası belli oldu! - En Son Haberler

İHA

Afyonkarahisar'da eski dünür ile damadının da aralarında bulunduğu aynı aileden 5 kişiyi katleden İsmail Kınçak'ın cezası belli oldu.

Korkunç katliam, geçen yıl 6 Kasım günü merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Yusuf ve Fatma Mercan çifti 5 yıllık bir evliliğin ardından yaklaşık 3 yıl önce boşandı. Boşanan çiftin 2 çocuğunun velayeti ise anne Fatma Mercan'a verildi. Yusuf Mercan çocuklarını görme izninde aldıktan sonra birlikte vakit geçirdikten sonra, eski eşine bırakmak için aile üyeleri ile birlikte Çıkrık beldesine geldi.

Çocukları eski eşine veren Yusuf Mercan iddiaya göre, dönüş yolunda beldedeki meydanda eski kayınpederi İsmail Kınçak ile karşılaştı. İddiaya göre, burada taraflar arasında çocuk görme meselesi ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Yusuf Mercan ve babası Mevlüt Mercan

5'İ DE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren İsmail Kınçak, belindeki tabancayı çıkararak otomobilin kapılarını açıp içeri kurşun yağdırdı. Olayda araç içerisinde bulunan Yusuf Mercan, babası Mevlüt, annesi Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu vuruldu. Olayda aile üyelerinin tamamı hayatını kaybetti.

İsmail Kınçak

SON DURUŞMADAN KARAR ÇIKTI

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili İsmail Kınçak hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. Savcılık sanık hakkında kasten öldürmeden 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.

Davanın bugün görülen duruşmasında sanık İsmail Kınçak, kasten öldürmeden suçlu bulunarak 5 kez ağırlatılmış müebbet ve 6136 sayılı ateşli silahla kanuna muhalefetten 1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezasına çaptırıldı. Bugünkü duruşmayla dava yaklaşık 5 ayda tamamlanarak karara bağlanmış oldu.