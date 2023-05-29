5 katlı binada yangın çıktı

DHA

Aşağı Pazarcı Mahallesi 1037 Sokak'taki 5 katlı bir binanın zemin katında bulunan döşeme atölyesinde dün gece yangın çıktı.

Kısa sürede tüm binada etkili olan yangın, vatandaşların ihbarı ile olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı yangında bina içinde bulunanlar kısa sürede tahliye edilirken, binada bulunan 10 kişi ile yan binada bulunan 2 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen bina sakinlerine olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangında evleri ve iş yerleri zarar görenler itfaiye ekiplerinin müdahalesini gözyaşları içerisinde izledi.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.