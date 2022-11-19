Notre Dame de Sion Fransız Lisesi tarafından düzenlenen 5. İstanbul Orchestra’Sion Uluslararası Piyano Yarışması Ödülleri, Cemal Reşit Rey konser salonunda gerçeklesen final töreniyle sahiplerini buldu.
Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi tarafından 2013’ten bu yana her iki yılda bir düzenlenen İstanbul Orchestra’Sion Uluslararası Piyano Yarışması, dünyanın dört bir yanından uluslararası düzeydeki profesyonel müzisyenleri bir araya getirdi. Bu yıl 31 farklı ülkeden toplamda 116 aday başvuru yaparken jürinin yaptığı ön eleme sonucunda 40 aday yarışmaya katılmaya hak kazandı. Dünya Uluslararası Müzik Yarışmaları Federasyonu üyelerini de hazır bulunduğu yarışmanın finali ve ödül töreni dün akşam Cemal Reşit Rey konser salonunda gerçekleştirildi.
Finale kalan 3 piyanistin yarışma için hazırladıkları konçertoları, şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Orchestra'Sion eşliğinde icra ettiği gecede birincilik ödülüne gösterdiği üstün başarıyla Güney Koreli piyanist Seonghyeon Leem layık görüldü. Ciner Medya Grubu ve Bilgi Üniversitesi'nin de destek verdiği organizasyonda Bilgi Üniversitesi'ni Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Umut Baycan temsil ederken özel geceye katılan Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ yarışmanın birincisi Seonghyeon Leem'e, Berkan Baycan'a ait bir eseri hediye etti.
5. İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışmasın'da ikincilik ödülü Japonya'dan Seika Ishida'ya üçüncülük ödülü ise Rusya'dan Nikolay Biryukov'a gitti.
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5. İstanbul Orchestra’Sion ödülleri sahiplerini buldu/5-istanbul-orchestrasion-odulleri-sahiplerini-buldu-3540144
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