5 iş yerinde dehşet saçtı!

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Iğdır'da Ali Özkan (35), elinde bıçakla girdiği 5 farklı iş yerinde 5 kişiyi yaraladı. Saldırı anları iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, 18 Temmuz'da kent merkezinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ali Özkan, kent merkezindeki iş yerleri ve kafelere gitti.

ÇALIŞANLAR VE MÜŞTERİLERE SALDIRDI Özkan belirlenemeyen nedenle çalışanlar ve müşterilere saldırdı. 5 iş yerine girip bıçaklı saldırıda bulunan Özkan, çevredekiler tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı. REKLAM

5 KİŞİ YARALANDI Saldırılarda 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine gelen polis şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılan Ali Özkan, tutuklandı.