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        Haberler Gündem Güvenlik 5 ilde düzenlenen KALKAN-18 operasyonlarında 559 düzensiz göçmen yakalandı

        5 ilde düzenlenen KALKAN-18 operasyonlarında 559 düzensiz göçmen yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen "KALKAN-18" operasyonlarında 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 559 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 19:54 Güncelleme: 30.03.2024 - 19:54
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        559 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik Jandarma tarafından 4 gün devam eden 'KALKAN-18' operasyonlarında; 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 559 düzensiz göçmen yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

        Paylaşımında, operasyonun Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı, İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca Van, İzmir, Iğdır, Şırnak ve Muğla’da 4 gün devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, şu bilgileri de paylaştı:

        "Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 13'ü tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri sürüyor. Operasyonlar sonucu 13 adet araç, 2 adet sahte pasaport, çok sayıda uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi."

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        #Ali Yerlikaya
        #kalkan 18
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        #Son dakika haberler
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