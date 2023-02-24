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Haberler Yaşam

5 günlük yavru kedi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı

Osmaniye'de yıkılan binanın enkazında kalan 5 yavru kediyi, itfaiye ve jandarma ekipleri kurtardı. Sağlık durumları iyi olan kedilerin, anne sütü destekli özel mamayla beslendikleri kaydedildi

Giriş: 24.02.2023 - 15:17 | Güncelleme: ABONE OL
5 günlük yavru kedi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı
DHA

Kahramanmaraş merkezli 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Osmaniye'de, acil yıkılması gereken binaların kontrollü yıkımları sürdürülüyor.

ENKAZDAN SESLERİ DUYULDU

DHA'nın haberine göre Esenevler Mahallesi'nde Yonca Sitesi C Blok enkazından kedi sesi duyuldu.

Osmaniye Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Amasya ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekiplerinin desteğiyle kontrollü yıkılan binanın enkazında çalışma başlatıldı.

ANNELERİ BULUNAMADI

Yavru kedilerin annelerinin bulunacağı ihtimaliyle kedi sesi ve mama kullanılıp, anne kedinin çıkması beklendi.

Bu çalışma sonuçsuz kalınca enkaz üzerinde aramaya devam edildi. Geçici Hayvan Bakım Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, 1 yavru kediyi bulup çıkardı.

KARDEŞLERİ SONRADAN BULUNDU

Başka yavruların da olabileceği ihtimaliyle çalışmayı sürdüren ekipler, enkazda başka kediye rastlamadı. Kafese alınan yavru kedi, veteriner hekim Salih Parlakkılıç tarafından muayene edildi.

Yara almadığı ve 5 gün önce doğduğu belirlenen kediye anne sütü içirilip, özel mama verildi. Gün içindeki çalışmalarda yavru kedinin 4 kardeşi de beton yığınlarının arasından çıkarılarak kurtarıldı.

KEDİLERİN DURUMLARI İYİ

Yavru kedilerin durumunun iyi olduğunu belirten veteriner hekim Salih Parlakkılıç, "Osmaniye'de yaşanan depremin ardından yıkılan binaların altından halen canlarımız çıkmaya devam ediyor. Bunlar da bize umut oluyor. Bugün de Osmaniye Belediyesi ekipleri tarafından enkaz altından kurtulan yavru kedi var.

Yaklaşık 5 günlük bir yavrumuz. Yapılan ilk kontrollerinde fiziki bir yaralanması yok ama üzerinde yoğun şekilde enkaz kalıntıları var. Daha sonra yaptığımız tahliller ve çektiğimiz röntgenlerde herhangi bir sağlık sorununa rastlamadık. Aç kalmıştı, anne sütü destekli özel mamayla yavrumuzun karnını doyurduk" diye konuştu.

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