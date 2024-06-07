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        Haberler Bilgi Yaşam 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 2024 lise ve ortaokul 5 gün devamsızlık yapanlar takdir veya teşekkür alabilir mi?

        5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 5 gün devamsızlık yapan takdir, teşekkür alabiliyor mu?

        Okulların kapanmasına artık sayılı günler kaldı. 2018 yılında değişen Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında devamsızlık en az not bilgisi kadar önem arz ediyor. Bu kapsamda gözler "5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 12:16 Güncelleme: 08.06.2024 - 00:15
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        • 1

          2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran'da son ders zilinin çalmasıyla sona erecek. 2. dönemin son günleri yaşanırken öğrencilerin karne günü heyecanı başladı. Öğrencilerin gözü "5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair detaylar haberimizde...

        • 2

          5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN BELGE ALAMIYOR MU?

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre; 5 gün devamsızlık yapan öğrenci, takdir ve teşekkür belgesi alamayacak. Ayrıca devamsızlık süresi 10 günü, toplamda ise 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak.

        • 3

          5 GÜN DEVAMSIZLIĞI OLAN TAKDİR-TEŞEKKÜR BELGESİ ALAMIYOR MU?

          Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

        • 4

          a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

          b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

          c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.”

        • 5

          Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.

        • 6

          Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır.

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