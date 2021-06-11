Yomra belediye başkanına silahlı saldırı!

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Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'da Yomra İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, silahlı saldırıya uğradı. Başkan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Sabah saatlerinde belediye binası önünde aracından inen Başkan Bıyık’a, kapüşonlu olduğu belirlenen bir kişi silahlı saldırıda bulundu.

SALDIRIDAN YARA ALMADAN KURTULDU

İYİ Partili olan Başkan Bıyık'a beş el ateş eden saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı. Polis alarma geçerken Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırının ardından Bıyık açıklamada bulundu.

"17 YAŞLARINDA BİR ÇOCUK GÖRDÜM"

Başkan Bıyık, “Ne olduğunu anlamadım. Ben belediye binasına giriyordum. Sonra kurşun sesini duydum. Arkamı döndüğümde 17 yaşlarında bir çocuk gördüm. Net olarak gördüm yüzünü, sonra arkasını döndü. Mermi sıktıktan sonra arkasını döndü. Havaya ateş etmeye başladı. Sonra arka sokaktan merdivenlerden yukarı doğru kaçtı” dedi.

"NEDEN YAPTI BİLMİYORUM"

Olayın neden gerçekleştiğini bilmediğini ifade eden Başkan Bıyık, “Şu anda olay çok sıcak. Güvenlik güçlerimiz araştırıp bulacaktır. O zaman biz de gerçeği öğreneceğiz. Gerçekten şu anda ben de ne olduğunu bilmiyorum. Şahıs yakalanınca neden yaptığını, niye yaptığını, hep birlikte öğrenmiş olacağız” diye konuştu.