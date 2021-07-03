O ülke için 5. dalga uyarısı!

Koronavirüs salgınında en fazla sıkıntı yaşayan ülkelerden biri olan İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinden önce düşüşe geçen vaka sayıları ve can kayıpları yeniden yükseliyor.
VAKA SAYISI 14 BİN 30'A ÇIKTI
AA'da yer alan habere göre ülkede 7 Haziran'da 4 bin 907'ye kadar inen günlük vaka sayısı 1 Temmuz'da 14 bin 30 olarak kaydedildi ve 100'e kadar inen günlük can kaybı da yeniden 150 sınırına ulaştı.
EYALET GENELİNDE KARANTİNA UYGULAMASI
İran'ın en yoksul bölgelerinden sayılan güneydoğudaki Sistan-Beluçistan eyaletinde salgının yeniden tehlikeli boyutlara yükselmesi nedeniyle eyaletin genelinde karantina uygulamasına gidildi.
İRAN'DA 5. DALGA UYARISI
Aşılama çalışmalarının yetersizliği ve sağlık kurallarına riayet edilmemesi nedeniyle hükümet ve Sağlık Bakanlığı 5. dalga uyarısında bulunurken bazı İranlı yetkililer ülkenin 5. dalgayı yaşadığını savunuyor.
TAHRAN'DA YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİR
Öte yandan "yüksek riskli" olarak belirlenen kırmızı şehir sayısı haziran başında 8'e kadar inerken bugünden itibaren bu sayı 91'e çıktı. Buna göre başkent Tahran da yüksek riskli şehirler arasında yer aldı.
6.2 MİLYON DOZ AŞI UYGULANDI
İran'da genel aşılama 9 Şubat'ta sağlık çalışanları ile başladı ve şu ana kadar birinci ve ikinci faz olarak toplamda 6 milyon 201 bin 573 doz aşı uygulandı. Aşılama çalışmaları Sinopharm, Sputnik V ve AstraZeneca aşıları ile yürütülüyor.
"ABD VE İNGİLİZ AŞILARI YASAK" FETVASI
İranlı yetkililer ABD yaptırımları nedeniyle aşı alımında sorun yaşadıklarını belirterek kendi ürettikleri yerli aşılarla salgına karşı mücadeleyi sürdüreceklerini açıklıyor. Ancak İran lideri Ali Hamaney ABD ve İngiltere üretimi aşıların yasak olduğu yönünde fetva yayınladı.
YERLİ AŞILARINI KULLANIYORLAR
Ülkede aşılama çalışmalarının yavaş ilerlemesinin yaptırımların yanı sıra İran'ın aldığı kararlardan da kaynaklı olduğu belirtiliyor. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, 14 Haziran’da yerli aşı COVIRAN Bereket'in acil kullanımına izin verildiğini açıkladı. Bunun ardından ülke lideri Hamaney 25 Haziran'da aşının ilk dozunu vurulmak için kameraların karşısına geçti.
İran'ın kendi ürettiği yerli aşının yaygın kullanımına başlanmasıyla vaka sayılarının düşürülmesi planlanıyor ancak halihazırda kısıtlamalar ve tedbirler artırılıyor.
266 KENTE GİRİŞ YASAKLANDI
Ülke genelinde kırmızı ve turuncu kategoride bulunan 266 kente giriş ve çıkışlar yasaklandı ve akşam 22.00 ile gece 03.00 arası uygulanan araçların trafiğe çıkış yasağı da devam ediyor.
Öte yandan ilk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “endişe verici” olarak tanımlanan Delta varyantının görüldüğü İran'da dün Botswana, Brezilya, Esvatini, Hindistan, Osuta, Malavi, Mozambik, Nepal, Güney Afrika, Uruguay, Zambiya ve Zimbabve'den ülkeye direkt ya da dolaylı girişler yasaklandı.
İran'da dün Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 127 artarak 84 bin 516’ya yükseldi.
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