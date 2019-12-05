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5 Aralık, önemli günler takvimine göre birden fazla kesim için önem arz ediyor. 5 Aralık için Dünya Kadın Hakları Günü, Dünya Türk Kahvesi Günü ve Dünya Mühendisler Günü öne çıkıyor. İşte 5 Aralık ne günü? sorusunun cevabı...
5 ARALIK NE GÜNÜ?
Dünya Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Gönüllüleri Günü
Dünya Gönüllüler Günü
Dünya Kadın Hakları Günü
Dünya Leo Günü
Dünya Mühendisler Günü
Dünya Ninja Günü
Dünya Toprak Günü
Tayland: Ulusal Gün, Babalar Günü
TARİHTE BUGÜN - 5 ARALIK
05/12/1492 Olay Kristof Kolomb, Haiti'yi keşfetti.
05/12/1755 Olay Nuruosmaniye Camii açıldı
05/12/1782 Doğum Martin Van Buren, 8. ABD başkanı (ö. 1862)
05/12/1791 Ölüm Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart, Viyana'da öldü. (d. 1756)
05/12/1870 Ölüm Alexandre Dumas père, Fransız yazar (d. 1802)
05/12/1879 Doğum Clyde Cessna, ABD'li uçak üreticisi (ö. 1954)
05/12/1890 Doğum Fritz Lang, “Metropolis” filminin yaratıcısı Avusturyalı yönetmen
05/12/1901 Doğum Çok sayıda çizgi filme imza atan Walt Disney, Chicago'da doğdu.(ö. 1966)
05/12/1901 Doğum Werner Heisenberg, Alman fizikçi
05/12/1902 Doğum Vasfi Rıza Zobu, Tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 1992)
05/12/1903 Doğum Cecil Frank Powell, İngiliz fizikçi Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1969)
05/12/1904 Olay Japonlar Port Arthur’da Rus donanmasını yok etti.
05/12/1920 Olay TBMM'de ''Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu'' kuruldu, Mustafa Kemal Grup Başkanlığı'na seçildi.
05/12/1921 Olay Britanya İmparatorluğu, İrlanda devrimci grubu Sinn Fein ile anlaşmaya vardı ve İrlanda bağımsız bir devlet oldu.
05/12/1923 Olay Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu kuruldu.
05/12/1926 Ölüm İzlenimcilik akımının kurucularından Fransız ressam Claude Monet öldü.(d. 1840)
05/12/1927 Doğum Erich Probst, Avusturyalı futbolcu (ö. 1988)05/12/1927 Olay Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Washington Büyükelçisi Ahmet Muhtar güven mektubunu sundu.
05/12/1927 Olay Cumhuriyet döneminin ilk kağıt paraları tedavüle çıkarıldı. 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık olmak üzere 7 ayrı değerde çıkarılan banknotlar eski Türkçe ve Fransızca bastırıldı.
05/12/1930 Ölüm Musa Kazım Göksu, TBMM'de milletvekilliği yapmış siyasetçi.
05/12/1932 Olay Almanya doğumlu İsviçreli fizikçi Albert Einstein Amerikan vizesi aldı.05/12/1932 Doğum Sheldon Lee Glashow, ABD'li fizikçi, Nobel Fizik Ödülü sahibi
05/12/1933 Olay Eskişehir Şeker Fabrikası açıldı.
05/12/1933 Olay ABD'de 14 yıldır devam eden içki yasağı kaldırıldı.
05/12/1934 Ölüm Ali Cenani, Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda ve TBMM'de milletvekilliği yapmış siyasetçi05/12/1934 Olay Türkiye'de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanun kabul edildi.
05/12/1941 Olay İngiltere, Finlandiya, Macaristan ve Romanya'ya savaş ilan etti.
05/12/1942 Olay Erbaa ve Niksar'da meydana gelen depremde 500 kişi öldü.
05/12/1945 Ölüm Gazeteci ve iktisatçı Profesör Suphi Nuri İleri öldü.
05/12/1945 Olay Bermuda Şeytan Üçgeni'nde bir uçak kayboldu.
05/12/1946 Doğum Rıza Silahlıpoda, Türk müzisyen
05/12/1950 Olay Milli Savunma Bakanlığı, Kore'deki askerlerin 10'unun öldüğünü açıkladı. Radyo Gazetesi'ne göre, 150 asker öldü, 150 kayıp, 200 ile 300 yaralı var.
05/12/1953 Olay Bektaşi Şeyhi Sırrı Baba, Bakanlar Kurulu kararıyla sınırdışı edildi.
05/12/1957 Olay Sukarno tüm Hollandalıları Endonezya'dan sınırdışı etti.
05/12/1966 Doğum Demet Sağıroğlu, Türk müzisyen
05/12/1970 Olay İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'nda 2 öğrenci vuruldu.
05/12/1978 Olay Sovyetler Birliği, Afganistan ile 20 yıllık dostluk anlaşması imzaladı.
05/12/1980 Doğum Gülden Kayalar, Türk voleybolcu
05/12/1981 Olay Türk Milli Basketbol Takımı, Sofya'da Yunanistan'ı 93-80 yenerek Balkan Şampiyonu oldu.
05/12/1986 Ölüm Nezahat Tanyeri, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı
05/12/1986 Olay Pınar Kür'ün "Bitmeyen Aşk" adlı romanı "müstehcenlik" gerekçesiyle toplatıldı.
05/12/1987 Olay Cibali Tütün Fabrikası yandı.
05/12/1987 Doğum Oğuzhan Dayar, Türk hukukçu
05/12/1987 Olay Türkiye İşçi Partisi (TİP) genel Sekreteri Nihat Sargın ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Nabi Yağcı (Haydar Kutlu) tutuklandı.
05/12/1989 Olay TGV Atlantique, 482,4 kmh sürate erişerek demiryolu hız rekorunu kırdı.
05/12/1995 Olay MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, "Ezan Türkçe okunsun" diyen eski Devlet Güvenlik Mahkemesi başsavcısı Nusret Demiral'ın istifasını istedi.
05/12/1997 Olay Irak'ın kuzeyinde bazı kamplara yerleşerek kış mevsimini geçirmeye hazırlanan teröristlere karşı ''Süpürme Harekatı'' başlatıldı.
05/12/1998 Ölüm Gazeteci Erhan Akyıldız, kalp krizi sonucu vefat etti.
05/12/2001 Basın Yayın Anadoluda Vakit yayın hayatına başladı.
05/12/2002 Olay Oslo'da yapılan barış görüşmelerinde Sri Lanka'da 19 yıl süren savaştan sonra Tamil gerillaları ile hükümet arasında federal iktidar paylaşımı konusunda gelişme sağlandı.
05/12/2002 Ölüm Bernard Fresson, Fransız aktör
05/12/2002 Ölüm Ne Win, Burmalı diktatör
05/12/2003 Olay İntihar bombacıları güney Rusya'da bir trene saldırdılar: en az 46 kişi öldü.
05/12/2003 Olay Türk Telekomünikasyon AŞ'nin hızlı internet uygulaması ADSL, kullanıma açıldı.
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