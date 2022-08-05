Gün itibariyle futbol sezonu tekrar açılıyor. İki buçuk aylık aranın ardından futbolseverler bugün takımlarına kavuşacak. İşte Avrupa futbolunda 5 Ağustos 2022 Cuma gününün maç programı...

SÜPER LİG

İstanbulspor - Trabzonspor (21:00 - beIN SPORTS 1)

PREMIER LEAGUE

Crystal Palace - Arsenal (22:00 - beIN SPORTS 3)

LIGUE 1

Lyon - Ajaccio beIN SPORTS 2 (22.00 Ligue 1)

BUNDESLIGA

Eintracht Frankfurt - Bayern München (21.30 beIN SPORTS 4 / tivibu SPOR 2)