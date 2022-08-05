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5 Ağustos bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var, ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Dünya bugün tekrardan futbolla buluşacak. Bugün Süper Lig, Premier Lig, Ligue 1 ve Bundesliga başlıyor. 38 hafta sürecek olan lig maçlarının ilk haftasında hangi takımlar sahne alacaklar? İşte, günün maç programı ve yayıncı kanallar...

05.08.2022 - 16:05 | Güncelleme: ABONE OL
5 Ağustos bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var, ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Gün itibariyle futbol sezonu tekrar açılıyor. İki buçuk aylık aranın ardından futbolseverler bugün takımlarına kavuşacak. İşte Avrupa futbolunda 5 Ağustos 2022 Cuma gününün maç programı...

SÜPER LİG

İstanbulspor - Trabzonspor (21:00 - beIN SPORTS 1)

PREMIER LEAGUE

Crystal Palace - Arsenal (22:00 - beIN SPORTS 3)

LIGUE 1

Lyon - Ajaccio beIN SPORTS 2 (22.00 Ligue 1)

BUNDESLIGA

Eintracht Frankfurt - Bayern München (21.30 beIN SPORTS 4 / tivibu SPOR 2)

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