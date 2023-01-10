48 yaşındaki futbolcu Lyon'a karşı oynayacak!

Fransa 5. Lig takımı Chambery'de ise bir oyuncu dikkat çekiyor. Chambery'nin hücum oyuncusu Nassim Akrour 48 yaşında yeşil sahalarda mücadele ediyor. Cezayirli futbolcu, teknik direktörü Cedric Rullier'in şans vermesi durumunda maçta forma giyecek.

Fransa Kupası'nda Lyon, Fransa 5. Ligi'nde mücadele eden Chambery ile karşı karşya gelecek. 21 Ocak'ta oynanacak mücadele Chambery'nin stadı Stade Mager'de gerçekleşecek.

Kariyerinde Troyes, Le Havre, Grenoble, Istres, Annecy gibi kulüplerde forma giyen Akraour, sadece 1 sezon Troyes forması ile Ligue 1'de boy gösterdi. Akrour, 13 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

Bu sezon Fransa 5. Ligi'nde 9 karşılaşmada forma giyen Akrour, 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.