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47/1-b Trafik Cezası Maddesi

Ülkemizde belli başlı bazı trafik kuralları bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak yayalara yol vermek, kırmızı ışıkta geçmemek, hız kurallarına uymak verilebilmektedir. Eğer kırmızı ışıkta beklenmeden geçilir ise 47/1-b maddesine göre cezai işlem yapılması gerekmektedir. Kırmızı ışık özellikle kavşak noktalarında trafiğin akışını düzenlemekte olduğu için hayat kurtarmaktadır.

47/1-b trafik cezası maddesi kırmızı ışıkta beklemeden geçmekte olan sürücüler için uygulanmaktadır. Yani kırmızı ışık cezası olarak da bilinmekte olan bir durumdur. Kırmızı ışık kurallarına uyulmaması durumunda oldukça ciddi sorunlar ortaya çıkabilmekte ve kişi hem kendini hem de diğer insanları tehlikeye atabilmektedir. Bundan dolayı da oldukça önem verilmesi gereken bir nokta olduğu söylenebilmektedir.

Ceza geldikten sonra ilk 15 gün içerisinde ödeme gerçekleştirilir ise indirimli bir şekilde ödeme yapılabilmektedir. İlk 15 gün içerisinde ödeme gerçekleştirildiğinde %25 oranında indirim yapılmaktadır.

47/1-b Trafik Cezası Tutarı

47/1-b trafik cezası kırmızı ışıkta geçmiş olan sürücüleri ilgilendirmekte olan bir durumdur. Sürücü kırmızı ışığa rağmen durmamakta ve yola devam etmekte ise bu ceza uygulanmaktadır. EDA tarafından bu trafik cezası tespit edilmektedir. Sürücünün adresine gönderilmektedir. 2023 yılı ile birlikte 47/1-b trafik cezası tutarı 951 TL olarak belirlenmektedir. Aynı zamanda bu cezayı almakta olan sürücülere 20 puan trafik cezası puanı da verilmektedir.

Kırmızı ışıkta beklenilmeden geçilmesi sadece alınmasına neden olmamaktadır. Bununla birlikte diğer insanların hayatının da tehlikeye girmesine neden olmaktadır. Bundan dolayı da oldukça dikkatli bir şekilde hareket edilmesi ve trafik kurallarının aksatılmaması gerekmektedir. Böylelikle daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde araç kullanılabilmektedir.

47/1-b Cezasına İtiraz

47/1-b cezası kırmızı ışık ile alakalı bir ceza kodu olarak bilinmektedir. Eğer bir sürücü kırmızı ışıkta beklemeden geçmiş ise bu kod ile birlikte ceza verilmektedir. Cezanın tutarı da 2023 yılı itibari ile 951 TL olarak belirlenmektedir. Bazı sürücüler bu cezayı aldıktan sonra cezaya itiraz etmektedir. Ancak bu süreç içerisinde neler yapması gerektiği hakkında merak ettiği durumlar bulunmaktadır. 47/1-b cezasına itiraz etmek için öncelikle işlemlerin süresine dikkat edilmesi gerekmektedir. Ceza verildikten sonra ilk 15 gün içerisinde mutlaka itiraz yapmak isteyen kişilerin itiraz dilekçesi vermesi gerekmektedir.

Bu duruma itiraz edilebilmesi için bazı belgelerin eksizsiz bir şekilde bulundurulması gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken belgeler arasında şunlar yer alması gerekmektedir:

47/1-b trafik cezasına neden itiraz ettiğinizi belirtmekte olan Sulh Ceza Hakimliklerine sunulmak üzere dilekçe

47/1-b trafik cezası fotokopisi

47/1-b trafik cezası tebligatı fotokopisi

Ruhsat fotokopi

Kimlik fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

Eğer varsa somut delilin belgeleri

Cezaların erken dönemde ödenmesi indirim almasına olanak sağlamaktadır. Bundan dolayı da sürecin takip edilmesi gerekmektedir. Günlere dikkat edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Böylelikle hem indirim süreleri kaçırılmamakta hem de itiraz süreçleri gerçekleştirilebilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos