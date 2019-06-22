İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 30 Haziran’a kadar devam edecek olan 47. İstanbul Müzik Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibini buldu.

47. İstanbul Müzik Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü modern zamanların en büyük viyola sanatçısı olarak kabul edilen Yuri Bashmet’e takdim edildi.

Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Bashmet’e 20 Haziran Perşembe günü Aya İrini Müzesi’ndeki konser öncesinde İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ezcacıbaşı tarafından sunuldu.

Ödülün takdimi ardından, Moskova Solistleri’nin eşliğinde gerçekleştirilen konserde Yuri Bashmet’e ithaf edilen, İstanbul Müzik Festivali ve Sochi Festivali ortak siparişi olan Alexander Tchaikovsky’nin son eserinin dünya prömiyeri Aya İrini Müzesi’nde Türkiye İş Bankası gösteri sponsorluğunda gerçekleştirildi.

YURI BASHMET

Times gazetesi tarafından “dünyanın yaşayan en büyük müzisyenlerinden biri” olarak tanımlanan Yuri Bashmet, güçlü kişiliği ve zekasıyla viyolaya müzik dünyasında yeni bir önem kazandırdı.

1953’te Rusya’nın Rostov-na-Donu şehrinde dünyaya gelen Bashmet, Moskova Konservatuarı’nda Beethoven Yaylı Çalgılar Dörtlüsü üyesi Vadim Borisovsky ve Feodor Druzhinin’le çalıştı. Uluslarası kariyerine adım atışı, 1976 yılında Münih’te gerçekleştirilen Uluslarası Viyola Yarışması’nı kazanmasıyla oldu.

Carnegie Hall, Amsterdam Concertgebouw, Londra Barbican, Berlin Filarmoni, La Scala, St.Petersburg Filarmoni gibi salonların tarihindeki ilk solo viyola konserlerini veren sanatçı unvanına sahip olan Yuri Bashmet aynı zamanda oda müziği alanında Sviatoslav Richter, Mstislav Rostropovich, Gidon Kremer, Anne Sophie Mutter, Martha Argerich, Jean Yves Thibaudet, Maxim Vengerov, Natalie Gutman, Viktoria Mullova ve Borodin Quartet gibi sanatçılarla iş birliği yaptı.

Bununla beraber; Alfred Schnittke, Sofia Gubaidulina, Alexander Tchaikovsky, Alexander Raskatov, Giya Kancheli ve John Tavener’in de içinde bulunduğu birçok besteciye ilham verdi. Kendisine ithaf edilen 55’e yakın viyola konçertosu bulunmakla beraber 2006 yılından beri Belarus’ta her yıl Yuri Bashmet Uluslarası Festivali düzenlenmektedir.

1992’de Moskova Konservatuarı mezunlarından en iyilerini bir araya getirerek Moskova Solistleri adlı orkestrayı kurdu ve orkestra o zamandan günümüze kadar 55’ten fazla ülkede 2000’in üzerinde konser verdi.

Aynı zamanda orkestra, başarılarına 2008 yılında Grammy Ödülü’nü de ekleyerek bu ödülü kazanan ilk Rus oda orkestrası olma şansını yakaladı.

Moskova’da gerçekleştirilen Aralık Geceleri Festivali’nin sanat yönetmeni; Yeni Rusya Devlet Senfoni Orkestra’sının sürekli şefi, Moskova Solistleri’nin kurucusu ve şefi olarak kariyerine yıllar geçtikçe başarılar katan Bashmet, birçok müzikseverin takdirini toplayarak günümüzün en başarılı müzisyenlerinden biri olarak adını hafızalara kazıdı.