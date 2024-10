45 yıllık evliliğini bitiren Meryl Streep hakkında Martin Short ile aşk söylentisi

EL ELE POZ VERDİLER

Ocak ayındaki 2024 Altın Küre Ödülleri'nde, Meryl Streep ve Martin Short yan yana oturduğunda aşk söylentileri dolaşmaya başladı. Yazın ise çift birlikte rol aldıkları 'Only Murders in the Building' dizisinin galasında el ele tutuştu. İkili, dizide evlenmek üzere olan bir çifti canlandırıyordu.