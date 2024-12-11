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        Haberler Yaşam Fransız antropolog 44 yıl önce Erzurum'da fotoğrafladığı çocuğu buldu

        Fransız antropolog 44 yıl önce Erzurum'da fotoğrafladığı çocuğu buldu

        1980 yılının Aralık ayında Erzurum'a Doğu Ekspresi ile giden Victor Dallant, 44 yıl önce fotoğraflarını çektiği çocukların izini sürmeye başlamıştı. Dallant, fotoğraftaki çocuklardan birine ulaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 10:10 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:12
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        44 yıl önce Erzurum'da fotoğrafladığı çocuğu buldu
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        Fransız antropolog Victor Dallant, 44 yıl önce Doğu Ekspresi ile geldiği Erzurum'daki bir mahallede karda oynayan çocukların fotoğrafını çekmişti.

        7 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocukları bulmak için geçen yıl kenti karış karış gezen Dallant, elindeki siyah beyaz fotoğrafları vatandaşlara göstererek yardım istemişti.

        Dallant, aradan geçen 44 yılın ardından fotoğrafını çektiği çocuklardan birini buldu ve onunla 1980 yılında fotoğrafı çektiği noktada bir araya geldi.

        Gezi sırasında Erzurum'daki çocukların oyunlar oynarken fotoğrafını çektiğini anlatan Dallant, "Doğu Ekspresi ile Erzurum'a gelmiştim. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum, Erzurum'da bir mahallede çocukların çok eğlendiğini görünce o anları fotoğrafladım. Daha sonra Paris'e gidip fotoğrafları düzenledim. Arkadaşlarım da fotoğrafları çok beğendi. Fotoğrafları çekerken çocuklarla çok az Türkçe konuşabildim. Çünkü o zamanlar Türkçeyi daha yeni yeni öğrenmeye başlıyordum. Şu anda öğrendiğim Türkçeyi de unuttuğum için pek iyi konuşamıyorum. Çocukları kayak yaparken, top oynarken görünce onların fotoğrafını çekmiştim. Onları çekerken çok eğlenmiş ve mutlu olmuştum. Yıllar sonra 7 yaşlarındayken fotoğrafını çektiğim bu çocuklardan birisinin Ahmet Özmen'in olması ve onunla 44 yıl sonrada olsa buluşmak beni çok mutlu etti" dedi.

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        "VEFA AÇISINDAN HEPİMİZE ÖRNEK OLMALI"

        Erzurum Müftülüğünde murakıp (denetçi) olarak görev yapan 51 yaşındaki Ahmet Özmen, 44 yıl önce mahalle arkadaşları ile oyun oynarken fotoğraflandıklarından haber olmadığını anlatarak, "44 yıl sonra arkadaşlarımın haber vermesi üzerine Victor Dallant'ın arayışından haberdar oldum. Fotoğraftaki çocuklardan birisi bendim. Çok mutlu oldum. Heyecanlandım, geçmişi tekrar yaşadım. Victor binlerce kilometre uzaklıktan gelerek hepimize vefa noktasında örnek oldu. Ben de çok mutlu oldum. Kendisine teşekkür ettim" şeklinde konuştum.

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        #Victor Dallant
        #44 yıl önce çekilen fotoğraf
        #Erzurum
        #doğu ekspresi
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