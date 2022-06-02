43 kaçak Antalya'da yakalandı

Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen salı devriye görevi yaptığı Yalnız mahallesi, Kapıçayı mevkiinde yabancı uyruklu 1 kişiyi fark etti. Ormanlık alanda arama yapan jandarma ekipleri, 6'sı kadın, 18'i çocuk, 37 kaçağı yakaladı.

Yakalananların 29'unun Afgan, 6'sının Suriye, 2'sinin İran vatandaşı olduğu tespit edildi. Jandarmanın incelemesinde İstanbul'dan TIR dorsesinde 17 saatlik yolculuğun ardından Antalya'ya gelen kaçakların, İtalya'ya gitmeyi amaçladıkları öğrenildi. TIR sürücüsünün yol kontrolü yapan jandarmayı fark edince yakalanmaktan korkarak, kaçakları araçtan indirip kaçtığı belirlendi.

Finike İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin ormanlık ve dağlık alanda dron destekli aramasında, yabancı uyruklu 6 kişi daha yakalandı. 43 kaçak, Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.