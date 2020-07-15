Yönetmenliğini Baltasar Kormakur’un yaptığı, Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas gibi usta oyuncuların yer aldığı 2018 yapımı “41 Gün”, Çarşamba akşamı Show TV’de!

41 GÜN FİLMİ KONUSU

Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, tanıştıktan kısa süre sonra birbirlerine aşık olan ve hayatlarının macerasına doğru yelken açan iki insanı anlatıyor. Hevesli denizciler okyanusa açılırlar fakat yolculukları sırasında en büyük kasırga felaketlerinden birini yaşarlar. Kasırganın ardından kendine gelen Tami (Shailene Woodley),Richard’ın (Sam Claflin) ağır yaralandığını ve teknelerinin harabeye döndüğünü görür. Tami, kurtarılmak için hiçbir umudu olmadan, kendisini ve hayatı boyunca aşık olduğu tek adamı kurtarmak için gereken gücü ve kararlılığı kendinde bulmak zorundadır.

“41 Gün”, 15 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00'de ShowTV’de!

41 GÜN FİLMİ OYUNCULARI

Shailene Woodley - Tami Oldham

Sam Claflin - Richard Sharp

Jeffrey Thomas - Peter Crompton

Elizabeth Hawthorne - Christine Crompton

Grace Palmer - Deb