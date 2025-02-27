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        Haberler Yaşam 405 kilometrelik tarihi kervan yolu turizme kazandırılıyor

        Konya-Antalya arasındaki 405 kilometrelik tarihi kervan yolu turizme kazandırılıyor

        Konya ile Antalya'nın Alanya ilçesi arasındaki 405 kilometrelik Keykubad Göç ve Kervan Yolu'nda yürüyüş etkinlikleri nisan ayında başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 09:30 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:30
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        405 kilometrelik tarihi kervan yolu turizme kazandırılıyor
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        Konya ile Antalya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü Keykubad Göç ve Kervan Yolu Projesi, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerini doğaseverlerle buluşturacak.

        Nisan ayında tanıtım yürüyüşleri planlanan 405 kilometrelik Keykubad Göç ve Kervan Yolu, Manavgat-Kubadabad Sarayı, Taşatan, Akdağ ve Kuş Yuvası güzergahı ile Gazipaşa, Silifke, Karaman ve Konya arasındaki tarihi yolları kapsıyor.

        Yeni güzergahların keşif çalışmaları devam ederken, bisiklet, motosiklet ve off-road tutkunları için de özel rotalar hazırlanıyor.

        YÜRÜYÜŞLER NİSANDA BAŞLAYACAK

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yazılı açıklamasında, tarihe sahip çıkmaya ve doğa turizmi projelerine öncülük etmeye devam ettiklerini ifade etti.

        Tarihi kervan yolunun Anadolu'nun kültürel hafızasını koruyan bir köprü olduğunu kaydeden Altay, "Selçuklu'nun vizyonuyla şekillenen bu rotayı, sürdürülebilir turizmle buluşturarak hem bölgemizin ekonomisine katkı sağlamayı hem de genç nesillere miras bırakmayı hedefliyoruz. Bu güzergah, doğa yürüyüşçüleri, tarih meraklıları ve fotoğrafçılar için eşsiz bir deneyim sunacak. Bölge turizmine de büyük katkı sağlayacak. Yönlendirme levhalarının takılmasına başlanan güzergahta tanıtım yürüyüşleri inşallah nisan ayında başlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

        Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bahar da Alaaddin Keykubad'ın Konya ve Alanya olmak üzere iki başkenti olduğunu belirterek, "Bu yolu insanlara sadece konferans salonlarında anlatmayalım istedik. Rota üzerinde Helenistik dönemden ve Roma’dan kalma tarihi yollar var. Yeni oluşturduğumuz bu rotada insanların yürümelerini tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı.

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        #tarihi kervan yolu
        #Konya
        #Antalya
        #haberler
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