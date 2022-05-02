40 yıl sonra ilk bayram namazı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde doğal sit alanı olarak koruma altındaki Türkiye’nin çıkılan değil inilen tek Yaylası Karabağlar Yaylası Bağlarbaşı Mevkiindeki 165 yıllık Kadı Kahvesi Camii restore edilerek 40 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı.
Hacı Uzun Süleyman Efendi tarafından 1857 yılında yaptırılan Kadı Kahvesi Camii 1980’li yıllara kadar Yayla sakinleri ibadetlerini sürdürdü. Tarihi camideki yıpranma nedeniyle 40 yıl önce ibadete kapatıldı.
2006 yılında Hacı Uzun Süleyman Efendi’nin üçüncü kuşak torunu Gürkan Ercan tarafından Cami, Kahve ve arazisi Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bağışlandı. Caminin Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyonunun yapılarak tekrar ibadete açılması talep edildi.
Kültür hazinesi tarihi caminin hem ibadete açılması, hem de gelecek kuşaklara aktarılması için 2009 yılında imza kampanyası başlatıldı.
Geçen yıl başlayan Kadı Kahvesi Camii restorasyon çalışmaları tamamlanarak 40 yıl aradan sonra ilk bayram namazı cemaatle kılındı.
Karabağlar Yaylası sakinlerinden Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Mustafa Ercan, tarihi camide 40 yıl sonra bayram namazı kılmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
Ercan, “Buradaki kahvemiz ve mescidimiz harabe halindeydi. Hem çatısından, hem pencerelerinden yıkılmış durumdaydı. Aynı zamanda çevresinde de tehdit oluşturuyordu. Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz programa aldı. Bu dönemde restorasyonu başladı geçtiğimiz yıl. En son 40 yıl önce bu camide ibadet yapılmış. Bu tarihten sonra maalesef ibadet yapılmamış ve terk edilmiş. Bugün Ramazan Bayramı namazımızı kıldık camimizde. Çocuklar gibi sevindik, mutlu olduk. Bugün namazımızı kıldıran hocamız da bizlere katkıda bulundu. İnşallah bu camimize sahip çıkacağız ve bu bölgede cemaatin artması için elimizden geleni yapacağız. Çok sevinçliyiz ve mutluyuz” dedi.
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