4 ülkeden 149 engelli sporcu havuzda kulaç attı

Engelli çocuklarla gençlerin spor ve fiziksel aktiviteye katılımını artırmayı amaçlayan Sport4All (Herkes İçin Spor) projesi kapsamındaki yüzme etkinliği yapıldı.

İBB Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul’un koordinatörlüğünde Natator PK (Zagreb-Hırvatistan), Inspire (Malta) ve Sport Union for People with Disabilites Belgrade (Sırbistan) kurumlarının ortaklığından oluşan Sport4All’un İBB Fatih Spor Kompleksi’ndeki yüzme etkinliğine 5-20 yaş arası ve 38’i yabancı olmak üzere, toplam 149 engelli sporcu katıldı.

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NİSAN AYINDA DA GOALBALL VAR Açılış seremonisinin ardından yaş kategorilerine göre sporcular, 100 metre kelebek, 50 metre sırtüstü ve 100 metre kurbağalama ve 50 metre serbest stilde kıyasıya rekabet etti. Serilerinde dereceye girenlere madalyalar verildi. Sport4All’ın önümüzdeki Nisan ayında yapılacak ikinci ayağındaysa görme engellilerin katılacağı goalball maçları oynanacak.

496 KİŞİYE 40 SAAT EĞİTİM VERİLDİ Avrupa Komisyonu’nun Erasmus+ Sport programı kapsamında sağlanan kaynakla hayata geçirilen Sport4All projesiyle engellilerin ebeveynleri, spor antrenörleri ve spor yöneticilerine yönelik eğitim modülleri ve goalball bilgi kılavuzu hazırlandı. Daha sonra bu modüller üzerinden İstanbul’da 496 kişiye 40 saatlik online ve yüz yüze eğitim verildi.

TANÖREN: AVRUPA PARA GENÇLİK OYUNLARI İÇİN DE MOTİVASYON Spor4All Koordinatörü ve Spor İstanbul Kurumsal Sürdürülebilirlik Müdürü Seçil Akbudak Tanören, “Bu proje toplumsal eşitsizliklerin giderilerek engelli bireylerin spora özgürce ve en donanımlı şekilde ulaşmasını sağlamak ve para sporcu yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Proje aynı zamanda İstanbul’da bu yıl düzenlenecek olan Avrupa Para Gençlik Oyunları’na uzanan vizyonumuzun da en güçlü motivasyon kaynağı” dedi